Судью ВСП задержат по решению Высшего совета магистратуры

Ходатайство бывшего временного генерального прокурора Думитру Робу было принято семью голосами за и одним против.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Высший совет магистратуры одобрил начало уголовного преследования и снятие иммунитета с судьи Олега Стерниоалэ по уголовному делу о незаконном обогащении.

Ходатайство бывшего временного генерального прокурора Думитру Робу было принято семью голосами за и одним против. Также на сегодняшнем заседании было принято заявление об отставке судьи Апелляционной палаты Кишинева Ксенофона Ульяновского.

В повестку дня сегодняшнего заседания были включены 37 тем.

Его также отстранили от должности.

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