11:42 10 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Justiție

Судью ВСП задержат по решению Высшего совета магистратуры

© CC0 / Pixabay / succo
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2597/90/25979069.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191210/28498064/Sudyu-VSP-zaderzhat-po-resheniyu-Vysshego-soveta-magistratury.html

Ходатайство бывшего временного генерального прокурора Думитру Робу было принято семью голосами за и одним против.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Высший совет магистратуры одобрил начало уголовного преследования и снятие иммунитета с судьи Олега Стерниоалэ по уголовному делу о незаконном обогащении.

Ходатайство бывшего временного генерального прокурора Думитру Робу было принято семью голосами за и одним против. Также на сегодняшнем заседании было принято заявление об отставке судьи Апелляционной палаты Кишинева Ксенофона Ульяновского.

В повестку дня сегодняшнего заседания были включены 37 тем.

Его также отстранили от должности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
International Charity Bazar 2019
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться