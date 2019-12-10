Транспортники анонсировали протесты: ряд трасс и улиц в Кишиневе перекроют

Очередной протест транспортников пройдет в Кишиневе. На этот раз недовольные перевозчики задействуют для протеста 1500 единиц транспорта.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Транспортники Молдовы вновь выйдут на протесты. Акция запланирована в центре Кишинева на среду, 11 декабря, в 12 часов дня. Уже в 10 утра на площади Великого национального собрания начнут парковаться автобусы, а движение на этом участке будет перекрыто.

"В протестах примут участие около 1500 транспортных единиц. Порядка 350 из них будут на площади Великого национального собрания, другие будут находится в разных населенных пунктах страны и перекроют дороги", - говорится в сообщении перевозчиков.

Помимо блокировки улиц и трасс, водители намерены бойкотировать несколько междугородних рейсов.

Требования водителей остались прежними - повышение тарифа на междугородние пассажирские автоперевозки. Транспортники недовольные тем, как министерство экономики и инфраструктуры рассматривает требование по вопросу повышения тарифов на перевозки.

Организаторы протестов опубликовали список временно отмененных внутренних рейсов.

Ранее транспортники обратились к министру экономики и инфраструктуры страны Анатолу Усатому с запросом повысить на этой неделе тариф на междугородние пассажирские перевозки и пригрозили забастовкой, если до конца текущей недели их требование не будет выполнено. До этого у представителей перевозчиков состоялось несколько встреч с экспертами Минэкономики. Тогда стороны обсуждали "меморандум согласия", подписание которого позволит повлиять на транспортных операторов смягчить требование о повышении тарифа.

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"Если меморандум будет подписан обеими сторонами в редакции, принятой на последнем заседании, то транспортные операторы готовы пересмотреть требование по повышению тарифа, снизив его с 92-х до 74-76 банов", - заявляли транспортники.

Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели уже одну забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры тогда осудили этот протест и высказались против повышения тарифа.

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