Скольким гражданам РМ удалось приобрести жилье по сходной цене - подробности

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik, Дойна Киореску. С момента запуска программы "Prima Casă" по сегодняшний день граждане страны приобрели 3744 квартиры. Общая сумма кредитов, предоставленных коммерческими банками жителям республики в рамках этой программы составила 1 миллиард 873 миллионов 217, 8 тысячи леев. Общая сумма гарантий при этом составила 936,6 миллиона леев.

Из 3 тысяч 744 получателей кредитов на приобретение жилья 2 тысячи 629 составили семьи, а 1 тысячу 115 - это молодые люди, не состоящие в браке.

Средний возраст тех, кто запросил кредиты из банков составляет 31 год. Общая площадь приобретенных квартир в рамках программы "Prima Casă" составила 60 тысяч 27 квадратных метров. Средняя стоимость одной квартиры, приобретенной в рамках этой программы, составляет 590,7 тысячи леев.

Из общего числа приобретенных квартир 3504 были куплены в городах страны, а 240 - в поселках городского типа. Участником правительственной программы "Prima Casă" может стать любой гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 45 лет, который официально трудоустроен в государственном учреждении или частной компании. Гражданину также необходимо подтвердить, что доход он получает из официальных источников.

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