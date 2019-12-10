Немецкие "лягушки" могли погубить не одного гражданина Молдовы - подробности

Эхо войны - в молдавской земле продолжают находить десятки снарядов и мин, оставшихся со времен боев за освобождение Молдавии от фашизма во время Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Когда при вспашке земли вблизи Шерпенского плацдарма из земли лезет военное "железо" - снаряды, мины, заржавевшие ружья и автоматы, - понимаешь, насколько страшными были бои с врагом, насколько дорогой ценой давалось советским солдатам то освобождение, та Великая Победа.

Опасного военного "железа" на плацдарме сегодня очень много. Эти десятки мин и снарядов и сегодня, спустя 75 лет после последних взрывов и канонад, отгремевших на молдавской земле, могут унести человеческие жизни.

Выбираясь на очередные раскопки молдавские поисковики - члены Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август" - находят на днестровских плацдармах адское изобретение немецких инженеров-саперов: прыгающие мины "Spring mine", или, как их еще называют, - "лягушки". © Sputnik / Мирослав Ротарь В центре Кишинева в любой момент мог взорваться снаряд

При взрыве боевая часть мины взлетает в воздух на высоту от полуметра до полутора метров, разбрасывая поражающие элементы в виде стальных шариков. Эти мины - были одним из самых страшных видов вооружений против пехоты. Раскаленные стальные шарики с бешеной скоростью и силой поражают конечности, брюшную полость, грудную клетку. Полостные ранения во время боев Великой Отечественной почти всегда были смертью для солдата.

Выехав в очередной раз на Шерпенский плацдарм, молдавские поисковики обнаружили очередной такой склад боеприпасов, практически полностью состоявший из противопехотных немецких мин. Боеприпасы были переданы Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций РМ.

В текущем году в рамках поисковых работ на местах сражений молдавскими поисковиками было обнаружено и передано для уничтожения более двух с половиной тонн боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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