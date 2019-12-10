Зеленый кошмар: Кишинев рискует остаться без одного из своих символов

Нечистоты, которые продолжают сливать в реку Бык в Кишиневе, вновь привели к катастрофической ситуации с экологией реки - вода в ней позеленела.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Дело ясное, что дело темное - примерно так сегодня можно охарактеризовать состояние реки Бык, которую всего за три десятилетия жители Кишинева превратили в безжизненное и смердящее болото. Сливы отходов рядом предприятий, повсеместные мойки машин на берегах реки людьми, которые хотят подзаработать, сток нечистот во время осадков - все эти факторы привели к тому, что река стала безжизненной и служит живым упреком всем тем, кто с ней так поступил.

Очевидцы, которые оказались на берегу, засняли видео, на котором отчетливо видно, что вода в реке стала ядовито зеленого цвета, не характерном для малых водных артерий нашей страны.

Эмоциональное молдавское "вэлеу" сопровождает этот ролик, авторы видео возмущены и обескуражены тем, до какого состояния люди довели реку Бык - один из негласных символов Кишинева. Причины такого перекрашивания воды пока не установлены.

Хотя сами кишиневцы полагают, что кто-то вновь слил в русло водоема неизвестные химические субстанции. Один из жителей столицы - Николай Урсу, с которым побеседовал корреспондент Sputnik Молдова, возмущенно отметил, что вырос здесь, вблизи железнодорожной станции Вистерничены, и помнит, в каком состоянии была река еще 30-35 лет назад.

"Конечно, судоходной река уже не была, как говорили старожилы, но вода в ней не смердела так, мы ребятишками ловили здесь небольшую рыбку, чтобы накормить котов, часто купались в реке без последствий для здоровья", - рассказал собеседник.

Проблема заключается в том, что река, отравленная сбросами в столице, течет дальше. В Новоаненском районе эта вода активно используется в сельском хозяйстве – она применяется для орошения, ею поят животных. Потом мы потребляем произведенную с использованием такой воды продукцию.

Эколог Владимир Гараба в комментарии Sputnik Молдова предположил, что очистная станция, которую чаще всего считают виновной в городском зловонии, тут ни при чем, поскольку станция располагает необходимым оборудованием и реагентами для нейтрализации неприятного запаха.

"В столице есть около 50 труб с предприятий, которые сливают что-то в реку Бык. Необходима очень серьезная работа экологов по выявлению виновных в загрязнении реки", - заявил Гараба.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, что происходит с рекой, протекающей через Кишинев, и можно ли реанимировать Бык? Об этом рассказал эколог Илья Тромбицкий.

"Ситуация с малыми и средними реками в Молдове очень удручающая. Это связано с тем, что происходят явные деградационные процессы в самом бассейне этих рек. Это касается неправильного управления земельными и лесными ресурсами. Практических мер для охраны рек не предпринимается", - заявил Тромбицкий.

По словам эколога, по берегам реки Бык отсутствуют необходимые лесополосы, которые спасали бы эту водную артерию Молдовы от заиливания и обмеления. Более того, как уточнил эксперт, "контрольным выстрелом" для этой реки стало поведение кишиневцев, которые на протяжении двух десятков лет воспринимали ее русло, как сточную канаву, а не как часть экологической системы республики.

"Использование берегов Быка для возделывания сельхозкультур также сыграло свою убийственную для реки роль. Пятнадцатиметровые прибрежные участки нельзя использовать для аграрных целей, что не соблюдается.

Если не предпринять экстренные меры по спасению реки, по высаживанию деревьев по берегам Быка, в долгосрочной перспективе это может привести к окончательной деградации этой водной артерии Молдовы.

Как результат, Кишинев рискует лишиться одного из своих некогда главных символов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK