Транспортный хаос в Кишиневе переходит все границы - фото

Автолюбители в главном городе страны переходят все допустимые барьеры - оставляют свои машины в неположенных местах, даже там, где закон запрещает это делать.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Полностью перегородить пешеходный переход, остановить авто прямо на "зебре" так, чтобы все автомобилисты, едущие по трассе, вынуждены были лавировать, стараясь не зацепить любителя экстремальной парковки, оставить своего "стального коня" прямо на остановке общественного транспорта. Все это - в порядке вещей для кишиневских автомобилистов.

Вызывает лишь недоумение то, как паркуются и нарушают правила дорожного движения и парковки молдавские автомобилисты.

С одной стороны, молдавских автолюбителей понять можно: когда в городе вопрос с парковками не решен в корне, хочешь, не хочешь, а нарушишь.

С другой - эта наболевшая проблема требует незамедлительных мер, поскольку оставлять в таком парковочно-автомобильном хаосе город далее нельзя.

Пользователи социальных сетей снимают и выкладывают фотоизображения того, как поступают некоторые автолюбители в Кишиневе, поставленные в жесткие рамки, в которых автомобилист автомобилисту - не друг, товарищ и брат, а лютый враг тот, кто стремится быстрее занять место для парковки.

Решить проблему можно было бы, построив многоуровневые автомобильные развязки, многоэтажные парковки, однако это для Кишинева - пока из разряда фантастических романов.

Наиболее рациональное решение, по мнению автоэкспертов, с которыми пообщался корреспондент Sputnik Молдова, - создать парковки под открытым небом на въездах в город, чтобы все иногородние могли оставлять свои машины у черты Кишинева, добираясь до места назначения в столице, используя общественный транспорт.

Однако и тут есть, как говорится, небольшая "загогулина": чтобы осуществить этот небольшой шаг, который помог бы разгрузить город от машин, необходимо наладить идеальную работу общественного транспорта, расширить подвижной состав автобусных и троллейбусных парков, пустить по второстепенным улицам города современные и, главное, пассажирские микроавтобусы, а не маршрутки, которые в народе давно окрестили "душегубками".

Конечно, хотелось бы, чтобы новые столичные власти справились с этой проблемой, и, пусть частично, решили проблему города, задыхающегося от автотранспорта. На это понадеялись и многие избиратели, вручившие мандат доверия новому руководству примэрии муниципия. Теперь, как говорится, мяч на их стороне, но все же хочется, чтобы это доверие было оправдано.

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