Эксклюзив Sputnik: Интерпол объявил экс-депутата Цуцу в международный розыск

Международная структура уведомила молдавских правоохранителей о том, что Константин Цуцу объявлен в розыск по всему миру.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Интерпол объявил экс-депутата Константина Цуцу в международный розыск. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Мариана Бециву.

"Власти в Кишиневе были уведомлены Интерполом о том, что бывший депутат парламента Константин Цуцу находится в международном розыске", - сообщила Бециву корреспонденту Sputnik Молдова.

Решение международной структуры последовало после того, как 27 сентября судья, который вел уголовное дело экс-депутата Цуцу, постановил выдать мандат на его арест.

Более того, имя Цуцу было включено в базу Интерпола в раздел разыскиваемых по всему миру людей, находящихся не в ладах с законом.

По предварительной информации правоохранительных органов республики, на данный момент Цуцу находится на территории Румынии, являясь гражданином соседней с Молдовой страны.

Еще в начале октября текущего года на тот момент исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу постановил начать уголовное преследование по факту незаконного обогащения, совершенного бывшим депутатом-демократом, молдавским кикбоксером Константином Цуцу в период 2014-2018 годов.

Поводом для этого стало совместное расследование прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел и офицеров Национального инспектората расследовании Генинспектората полиции МВД Молдовы.

"Согласно материалам дела, незаконные действия состояли во владении имуществом, которое значительно превышает заявленные им доходы в указанный период, включая автомобили и люксовую недвижимость", - отметили тогда в прокуратуре.

Константин Цуцу – бывший депутат парламента Молдовы от фракции демократов. Ранее СМИ сообщали, что Цуцу видели на территории Украины. Соответствующий снимок появлялся неоднократно в соцсетях.

Цуцу – один из первых представителей Демпартии, покинувших Молдову практически сразу после того, как политформирование ушло в оппозицию. Он выехал из страны на автомобиле через КПП Леушены.

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