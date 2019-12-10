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Кулак, архивное фото.

В Молдове осудили опасного преступника - он насиловал и грабил женщин

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191210/28505872/v-moldove-zaderzhali-osudili-opasnogo-prestupnika.html

В одном из сел Единецкого района молодой человек наводил ужас на местных жительниц - он не останавливался ни перед чем, чтобы удовлетворить свои желания.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Всего за тридцать минут можно превратиться из человека в преступника. Это доказал на своем примере 22-летний молодой человек из села Бурлэнешть Единецкого района.

Всего за полчаса он ограбил и изнасиловал одинокую, пожилую, 71-летнюю женщину, а затем перебрался через забор и, угрожая физической расправой ее соседке, вынес и из ее дома самое ценное.

Надо представить себе, ужас какого масштаба испытали две пенсионерки, подвергшиеся нападению нетрезвого агрессора после 23.00 часов, когда в селе все давно спят и некого позвать на помощь.

правосудие
© Depositphotos / JanPietruszka
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Забравшись во второй дом, он приставил к горлу 62-летней пенсионерки нож и потребовал отдать ему все деньги. Но план злоумышленника дал сбой, у бабушки при себе оказалось всего 60 леев - невелика добыча.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный молодой человек ранее уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних.

Суд 10 декабря вынес вердикт преступнику - 13 лет заключения в колонии строгого режима.

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Теги:
изнасилование, задержание, Единецкий район, преступления


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