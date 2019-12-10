В Молдове осудили опасного преступника - он насиловал и грабил женщин

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Всего за тридцать минут можно превратиться из человека в преступника. Это доказал на своем примере 22-летний молодой человек из села Бурлэнешть Единецкого района.
Всего за полчаса он ограбил и изнасиловал одинокую, пожилую, 71-летнюю женщину, а затем перебрался через забор и, угрожая физической расправой ее соседке, вынес и из ее дома самое ценное.
Надо представить себе, ужас какого масштаба испытали две пенсионерки, подвергшиеся нападению нетрезвого агрессора после 23.00 часов, когда в селе все давно спят и некого позвать на помощь.
В ходе следствия выяснилось, что задержанный молодой человек ранее уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних.
Суд 10 декабря вынес вердикт преступнику - 13 лет заключения в колонии строгого режима.
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