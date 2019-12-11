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В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле

Игрушки с историей: в Молдове производят елочные украшения этническом стиле

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (137)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191211/28506954/igrushki-s-istoriey-moldova-proizvodyat-elochnye-ukrasheniya-etnicheskom-stile.html

Чтобы воссоздать орнаменты по древним эскизам, производитель даже создал свою библиотеку со специализированной литературой.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Серию елочных игрушек в этническом стиле подготовило к Новому году одно из молдавских предприятий. Они изготовлены из мягкого и натурального материала - войлока, на котором вышиты старинные орнаменты. На игрушках есть элементы разных народов - румынские, гагаузские, украинские, болгарские.

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"Более привычно встречать орнаменты на одежде. Но на самом деле, раньше они были везде. Мы хотим напомнить, что орнаменты наносились и на другие вещи, в том числе и на игрушки", - пояснил смысл задумки администратор предприятия Виктор Арпентин.

Игрушки выполнены в традиционных формах - в виде варежки, пятиконечной звезды, колокольчиков, ангела. Более современным веянием считается игрушка в форме елки. Все орнаменты на елочных украшениях отличаются друг о друга, но при этом их объединяет один общий элемент - звезда, символизирующая весть о рождении Иисуса Христа. Еще один важный орнамент - древо, которое символизирует жизненный путь человека и его рода.

  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
  • В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
    © Sputnik /
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© Sputnik /
В Молдове производят елочные украшения в этническом стиле
"Для нас было важно сделать игрушку максимально похожей ну, которую делали раньше. А если кто-то не узнает орнаменты, мы с помощью наших игрушек рассказываем, что они - рождественские", - отметил Арпентин.

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Разработчики игрушек в этническом стиле внимательны и к цвету. Красный, белый и синий считаются традиционными. Также активно используется зеленый, который вошел в рождественскую палитру в XVIII веке с появлением главного символа праздника - пушистой ели.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (137)

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