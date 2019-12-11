Ограничение движения транспорта в центре Кишинева: с чем связаны эти меры

Водителям рекомендуется объезжать участки, где ограничено движение транспорта, и соблюдать временные дорожные указатели.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Со среды, 11 декабря, движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Армянская и В. Александри приостановлено до 24 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте примэрии Кишинева.

Такие меры, как сообщили в столичной администрации, связаны с ремонтом инженерных сетей в исторической части города.

Водителям рекомендуется объезжать участки, где ограничено движение транспорта, и соблюдать временные дорожные указатели.

Кроме того, в службе InfoTrafic предупредили, что с 10.00 до 13.30 на площади Великого национального собрания будет проходить протест.

"Таким образом, для обеспечения безопасности дорожного движения, возможно участок бульвара Штефана чел Маре между улицами Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина будет перекрыт", - сказано в сообщении.

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