В преддверии забастовки: что думают в Минэкономики о повышении тарифа

Ассоциация патронатов автоперевозчиков объявила о проведении новой забастовки транспортников. Причина протеста заключается в том, что министерство экономики не пошло на их требование повысить тариф на междугородние пассажирские перевозки.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый заявил радиостудии Sputnik, что возможное повышение тарифа на междугородние перевозки нецелесообразно, а руководимое им ведомство хочет вновь посмотреть расчеты транспортников, подверженные документами, а не заявлениями.

Глава Минэкономики также отметил, что повышение тарифа не может произойти, пока не будут улучшены условия транспортировки пассажиров.

"Мы все понимаем, что внезапное увеличение тарифа на пассажирские перевозки нежелательно. Давайте посмотрим, каковы препятствия и, если возможно с помощью нетарифных методов как-то сократить расходы перевозчиков", - отметил чиновник.

По его словам, есть разные предложения, которые необходимо обсудить в рамках консультативного координационного совета в расширенном формате, в том числе для того, чтобы пересмотреть законодательство.

"Мы должны посмотреть и каковы расчеты. Видимо, было бы неплохо повысить тарифы, но что делать с уровнем услуг? Расчеты пока не проведены. В новом раунде переговоров хотим, чтобы операторы представили все расчеты, каковы потери, подтвержденные документами, а не только заявления", - сказал Усатый.

Ранее транспортники обратились к министру экономики и инфраструктуры страны Анатолу Усатому с запросом повысить на этой неделе тариф на междугородние пассажирские перевозки и пригрозили забастовкой, если до конца текущей недели их требование не будет выполнено. До этого у представителей перевозчиков состоялось несколько встреч с экспертами Минэкономики. Тогда стороны обсуждали "меморандум согласия", подписание которого позволит повлиять на транспортных операторов смягчить требование о повышении тарифа.

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"Если меморандум будет подписан обеими сторонами в редакции, принятой на последнем заседании, то транспортные операторы готовы пересмотреть требование по повышению тарифа, снизив его с 92-х до 74-76 банов", - заявляли транспортники.

Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели уже одну забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры тогда осудили этот протест и высказались против повышения тарифа.

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