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Прокуратура по борьбе с коррупцией

Стало известно, кто будет и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
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У Антикоррупционной прокуратуры может появиться новый руководитель, после того как Виорела Мораря отстранили на месяц.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik, Родика Герчиу. Полномочия исполняющего обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры делегированы прокурору Сергею Гаважуку. Об этом заявил Sputnik пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдовы.

Гаважук занимал пост и.о. замглавы Антикоррупционной прокуратуры, руководил отделением на севере страны.

Ранее главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря отстранили от должности на один месяц. Морарь возглавил эту структуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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