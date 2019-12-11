От этих изменений мэрия Кишинева не откажется: о чем предупредил Чебан

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Утро среды началось с протеста у здания примэрии (мэрии) Кишинева, на который вышла группа пожилых людей, недовольных закрытием сети табачных киосков, в которых они работали.

Столичный примар (мэр) Ион Чебан поспешил дать объяснения в Сети.

"Видел группу пожилых людей, которые протестуют этим утром у здания примэрии в связи с тем, что из Кишинева эвакуируют табачные киоски. Вчера и позавчера демонтировали 31 киоск. Процесс продолжается. Понимаем недовольство тех, кто может остаться без работы, но мы позаботимся, чтобы подобное в перспективе не произошло", - сказал Чебан.

По его словам, процесс сноса табачных ларьков продолжится.

"Серьезные нарушения законодательства, касающиеся местоположения табачных киосков, необходимо ликвидировать. Повторю для тех граждан, для кого работа там может приносить дополнительные деньги, мы знаем, в каком положении находятся пожилые люди. Сделаем все возможное, чтобы найти необходимые решения. Но киоски должны быть эвакуированы. Сигареты не должны продаваться в указанном радиусе", - сказал Чебан.

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Если следовать положениям молдавского законодательства, размещение коммерческих точек, где продаются сигареты, допускается на расстоянии не менее 200 метров от образовательных учреждений, поликлиник и больниц.

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