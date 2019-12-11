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Ион Чебан

От этих изменений мэрия Кишинева не откажется: о чем предупредил Чебан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191211/28509287/ot-etikh-izmeneniy-meriya-chisinau-ne-otkazhetsya-preduprejdenie-ion-ceban.html

Примар (мэр) Кишинева ответил на протест группы пенсионеров, которые пикетировали здание столичной администрации.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Утро среды началось с протеста у здания примэрии (мэрии) Кишинева, на который вышла группа пожилых людей, недовольных закрытием сети табачных киосков, в которых они работали.

Столичный примар (мэр) Ион Чебан поспешил дать объяснения в Сети.

"Видел группу пожилых людей, которые протестуют этим утром у здания примэрии в связи с тем, что из Кишинева эвакуируют табачные киоски. Вчера и позавчера демонтировали 31 киоск. Процесс продолжается. Понимаем недовольство тех, кто может остаться без работы, но мы позаботимся, чтобы подобное в перспективе не произошло", - сказал Чебан.

По его словам, процесс сноса табачных ларьков продолжится.

Киоск. Архивное фото
© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
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"Серьезные нарушения законодательства, касающиеся местоположения табачных киосков, необходимо ликвидировать. Повторю для тех граждан, для кого работа там может приносить дополнительные деньги, мы знаем, в каком положении находятся пожилые люди. Сделаем все возможное, чтобы найти необходимые решения. Но киоски должны быть эвакуированы. Сигареты не должны продаваться в указанном радиусе", - сказал Чебан.

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Если следовать положениям молдавского законодательства, размещение коммерческих точек, где продаются сигареты, допускается на расстоянии не менее 200 метров от образовательных учреждений, поликлиник и больниц.

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