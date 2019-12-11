Новое предупреждение молдавских синоптиков: что ждет жителей страны

Густые туманы стали довольно частым погодным явлением для Молдовы: метеорологи дали рекомендации, что делать в таких метео условиях.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в среду утром и будет действовать в течение дня.

"В первой половине дня сохранятся туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Метеоусловия не повлияли на работу Международного аэропорта Кишинева.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использовать противотуманные фары и фары ближнего света на всех категориях дорог;

двигаться с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличить дистанцию безопасности между транспортными средствами;

осуществлять контроль за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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