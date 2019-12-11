13:50 11 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Туман

Новое предупреждение молдавских синоптиков: что ждет жителей страны

Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (942)
371 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2836/06/28360687.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191211/28509400/novoe-preduprezhdenie-ot-moldavskikh-sinoptikov-chto-zhdet-zhiteley-strany.html

Густые туманы стали довольно частым погодным явлением для Молдовы: метеорологи дали рекомендации, что делать в таких метео условиях.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в среду утром и будет действовать в течение дня.

"В первой половине дня сохранятся туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Метеоусловия не повлияли на работу Международного аэропорта Кишинева.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Ветер с моря дул: как долго продержится туман в Молдове

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использовать противотуманные фары и фары ближнего света на всех категориях дорог;
  • двигаться с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличить дистанцию безопасности между транспортными средствами;
  • осуществлять контроль за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (942)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Чем запомнился бывший мэр Москвы - фото
Нормандский формат привел к потеплению в отношениях России и Украины
"Нормандский формат" привел к потеплению в отношениях России и Украины
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться