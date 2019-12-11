17:14 11 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Лед, архивное фото.

Застывающая Молдова - метеорологи вынесли предупреждение

© CC BY 2.0 / Mike Lewinski / Iridescent Fish Eggs from Heaven
Общество
Получить короткую ссылку
21610
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2615/57/26155768.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191211/28510914/zastyvayuschaya-moldova-moldavskie-meteorologi-vynesli-preduprezhdenie.html

Тонкий лед, который образуется на водоемах Молдовы в ночные часы при минусовых температурах, - крайне опасен.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В Молдове начинается ледостав - в Государственной гирометеорологической службе страны вынесли предупреждение, которое действует до 13 декабря. 

Ночные заморозки приводят к тому, что на малых реках страны и озерах в ночные часы образуется тонкий ледовый покров в результате минусовых температур, господствующих в республике в последние несколько суток. 

Метеорологи предупреждают молдавских рыбаков, для которых жажда улова затмевает всякие риски,: выходить на хрупкий припай крайне опасно.

Что надо знать: 

  • безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров;
  • в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев;
    Коньки.
    © Sputnik / Александр Вильф
    Аж лед плавится: так канадцы исполняют молдавские танцы - видео
  • если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %;
  • насколько покров крепкий, можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше;
  • детям не выходить на лед без сопровождения взрослых;

Правила поведения на льду:

  • нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
  • при переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами;
  • при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут;
  • нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по-своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;
    Ледяной тротуар, едва-едва припорошенный.
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
    Скрытая опасность: простые советы, как не упасть на льду
  • оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;
  • на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки;
  • при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м);
  • замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить;
  • особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;
  • если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.

Что делать, если человек провалился под лед?

  • не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
  • широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
  • по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;
  • попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ноги. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
  • передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Если кот примерз ко льду, поспеши помочь ему: видео спасательной операции
Таким вы Кишинев еще не видели: цветы под снегом и зеленые листья во льду
Теги:
метеорологи, предупреждение, Молдова, лед


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Чем запомнился бывший мэр Москвы - фото
Нормандский формат привел к потеплению в отношениях России и Украины
"Нормандский формат" привел к потеплению в отношениях России и Украины
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться