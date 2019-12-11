Застывающая Молдова - метеорологи вынесли предупреждение

Тонкий лед, который образуется на водоемах Молдовы в ночные часы при минусовых температурах, - крайне опасен.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В Молдове начинается ледостав - в Государственной гирометеорологической службе страны вынесли предупреждение, которое действует до 13 декабря.

Ночные заморозки приводят к тому, что на малых реках страны и озерах в ночные часы образуется тонкий ледовый покров в результате минусовых температур, господствующих в республике в последние несколько суток.

Метеорологи предупреждают молдавских рыбаков, для которых жажда улова затмевает всякие риски,: выходить на хрупкий припай крайне опасно.

Что надо знать:

безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров;

в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев; © Sputnik / Александр Вильф Аж лед плавится: так канадцы исполняют молдавские танцы - видео

если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %;

насколько покров крепкий, можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше;

детям не выходить на лед без сопровождения взрослых;

Правила поведения на льду:

нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

при переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами;

при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут;

нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по-своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин; © Sputnik / Мирослав Ротарь Скрытая опасность: простые советы, как не упасть на льду

оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;

на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки;

при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м);

замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить;

особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;

если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.

Что делать, если человек провалился под лед?

не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;

попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ноги. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

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