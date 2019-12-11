Молдавские перевозчики сигналят властям: отмененные рейсы и Кишинев в пробках

Представители компаний, которые занимаются междугородними пассажирскими перевозками, утверждают, что в вопросе повышения тарифа будут до последнего настаивать на своем.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Порядка 300 водителей микроавтобусов, которые осуществляют междугородние пассажирские перевозки, вышли в среду на центральную площадь молдавской столицы, требуя повысить тариф на предоставляемые услуги.

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"Сегодня мы обсуждали вопрос тарифа с министром экономики. Наше последнее требование, если они принимают нетарифные меры, оговоренные в проекте меморандума, который мы предложили, то мы согласны работать по 74 бана за километр. Если нет - то 92 бана", - заявил журналистам председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

По его словам, на этой неделе перевозчиков ждут переговоры с госсекретарем министерства экономики, однако точная дата дискуссий пока не установлена. В тоже время, по словам Алексы, министерство готовит транспортникам свои условия, которые предстоит изучить и обсудить.

На вопрос о том, что будет, если не утвердят ни тариф в 74 бана за километр, ни в 92 бана Алекса заявил: "тогда встанем".

"Ну вот сегодня остановились и еще остановимся и на неделю, и на месяц… До всеобщей забастовки еще не дошло, но она еще может быть. Каждый шаг, каждые меры, на которые мы идем, будут более жесткими", - добавил он.

К настоящему моменту междугородними пассажирскими перевозками занимается 6,2 тысячи автобусов и микроавтобусов. Средний "возраст" транспортных единиц составляет 23 года, для микроавтобусов – 18 лет, а для автобусов, рассчитанных на 24-40 мест, – 25 лет. В забастовке в среду, 11 декабря, по всей стране приняли участие порядка 1500 транспортных единиц.

По словам Алексы, на сегодняшний день водитель в среднем получает до трех тысяч леев. "То, что они заложили в тарифе, - две тысячи леев с учетом того, что тариф должен быть 58 банов за километр, а мы работаем с 48", - пояснил он.

Председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков обратил внимание на то, что социальные проблемы, касающиеся низких пенсий и зарплат, не могут решаться за счет тарифа.

"В течение восьми лет нет подвижек в решении проблемы, потому что тариф не менялся. Мы находимся здесь не по политическим мотивам, а потому, что уже сыты по горло", - заявил администратор одной из транспортных компаний Вячеслав Райлян.

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По его словам, нынешний тариф влияет и на безопасность дорожного движения. "Мы вынуждены работать с более старыми машинами, мы вынужденными сталкиваться с кадровым голодом. Люди уходят от нас – уезжают на заработки за границу или устраиваются работать здесь на скорую, на фуры", - сказал он.

Как отметил собеседник, молодежи в отрасли мало – "приходят, поработают и сразу уходят".

"Мы здесь, чтобы бить тревогу – в нашей отрасли очень сложная ситуация. Нынешний тариф не позволят покрыть все расходы в этом сегменте. Посмотрите на средний возраст водителей – им 60 лет. Что будет через пять лет?", - отметил менеджер одной из транспортных компаний Виржилиу Тудораке.

По его словам, логика проведения протестов и забастовок заключается в том, что с момента последнего пересмотра тарифов повысились зарплаты, увеличились цены на комплектующие и детали, подорожало горючее, а сам тариф не изменился.

Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели уже одну забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры в тот момент высказались против повышения тарифа.

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