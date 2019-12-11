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Владимир Плахотнюк

В Антикоррупционном центре рассказали о том, как ищут Плахотнюка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191211/28511868/antikorruptsionnom-tsentre-rasskazali-o-tom-kak-prodvigaetsya-rozysk-plahotniuc.html

В НАЦ рассказали, какие шаги были предприняты структурой, а также предоставили копии обращений в те или иные ведомства по поводу розыска Плахотнюка для задержания и его экстрадиции в Молдову.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы сообщил Центру международного полицейского сотрудничества, посольствам Румынии, США и Великобритании в Молдове, что у экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который покинул страну, есть документы на имя Владислава Новака. Об этом сообщили в среду в пресс-службе НАЦ.

Влад Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ведомстве предоставили копии обращений в те или иные структуры по поводу розыска Плахотнюка для задержания и его экстрадиции в Молдову.

"Для установления места нахождения Владимира Плахотнюка спецподразделение Национального антикоррупционного центра начало дело о розыске 2019970029. Уже 10 октября 2019 года на основе распоряжения прокурора Антикоррупционной прокуратуры он был объявлен в розыск на национальном уровне", - отметили в НАЦ.

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В ведомстве подчеркнули, что Антикоррупционная прокуратура 15 октября письмом №10907 передала в адрес НАЦ судебное постановление (№14-722/19 от 11 октября 2019 года) о предварительном аресте обвиняемого.

"А 17 октября запрос об объявлении в международный розыск с целью ареста и экстрадиции, согласно письму 05/02-2428, направили в адрес Центра международного полицейского сотрудничества. Также 17 октября указ о межгосударственном розыске направили и в Службу информационных технологий МВД", - добавили в НАЦ.

Затем 18 октября письмом 34/10-18896 Центр международного полицейского сотрудничества проинформировал Антикоррупционный центр, что соответствующий запрос передан в адрес генерального секретариата Интерпола.

А 31 октября НАЦ обратился в Генеральное антикоррупционное управление МВД Румынии по поводу пребывания Плахотнюка в Яссах в период с 25 по 28 октября. 5 ноября был получен ответ, что запрос перенаправлен в Генинспекторат полиции Румынии.

"Чтобы компетентные органы могли установить местонахождение обвиняемого, 4 декабря были направлены запросы в посольства Великобритании и США в Молдове", - отметили в НАЦ.

Владимир Плахотнюк
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Плахотнюк нарушил молчание — что заявил экс-лидер Демпартии
Ранее сообщалось, что Владимир Плахотнюк заочно арестован Тверским судом города Москвы по обвинению в руководстве наркосиндикатом. В Молдове Плахотнюк также объявлен в международный розыск.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Плахотнюк заочно арестован Тверским судом города Москвы>>>

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США. 

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Теги:
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