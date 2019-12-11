Демократам отказали: АП отклонила протест по делу об узурпации власти

Обращение в судебную инстанцию представителей ДПМ не прошло: в Апелляционной палате пояснили, почему запрос демократов отклонен.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила в среду запрос членов правительства Павла Филипа, опротестовавших решение об открытии уголовного дела по факту узурпации власти в стране. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь Апелляционной палаты Октябрина Попа.

"Запрос отклонен как необоснованный", - заявила собеседница.

Ранее прокуроры заявляли, что уголовное дело было открыто в строгом соответствии с законодательством.

Дело об узурпации власти

Андрей Нэстасе, будучи министром внутренних дел, летом потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем парламент страны назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы фактические и правовые ошибки при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший молдавский премьер Павел Филип заявил, что для демократов очевидны безосновательность дела, отсутствие мотивов для его открытия. Кроме того, по его мнению, таким образом пытаются "давить на парламентскую оппозицию". Позже демократы Павел Филип, Моника Бабук, Александр Жиздан и Николай Чубук опротестовали распоряжение и.о. генпрокурора об открытии уголовного дела по факту узурпации власти. Этот запрос должны были рассмотреть 20 ноября.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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