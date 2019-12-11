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Протест

Реакция Минэкономики на протесты перевозчиков: что заявил министр

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191211/28512956/reaktia-minekonomiki-na-protesty-perevozchikov-chto-zayavil-ministr.html

В среду глава Минэкономики провел встречу с перевозчиками. Министр выразил открытость к диалогу со всеми компаниями, задействованными в отрасли.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый считает неправильным ультимативный подход к вопросу повышения тарифа, на котором настаивают транспортные компании, занимающиеся междугородними пассажирскими перевозками.

В среду чиновник провел встречу с перевозчиками. Усатый выразил открытость к диалогу со всеми компаниями для поиска оптимального решения, устранения нормативных и бюрократических ограничений для эффективного развития сектора.

"Мы знаем, что проблемой тарифов на местах пренебрегают в течение нескольких лет. В то же время мы считаем неправильным ультимативный подход к этому вопросу, без учета качества и безопасности услуг для пассажиров", - сказал Усатый.

Протест перевозчиков
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава Минэкономики инициировал транспарентные консультации для поиска факторов, которые влияют на стагнацию отрасли, а также путей решения этих проблем.

В среду, 11 декабря, представители транспортных компаний вышли на протест, требуя повысить тариф на предоставляемые услуги. В том числе были приостановлены несколько маршрутов.

Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры в тот момент высказались против повышения тарифа.

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