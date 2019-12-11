На должность главы НАРЭ отобраны три кандидата

Все претенденты на кресло руководителя уже работают в этой структуре и стремятся пойти на повышение.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. На должность директора Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) претендуют три человека. Речь идет о Лилане Баркару, Тудоре Браниште и Виолине Шпак. Собеседование с этими кандидатами, как решила в среду парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам, будет проведено 24 декабря.

Все трое кандидатов работают в системе НАРЭ. Лилиан Баркару является начальником управления инвестиций и качества. Виолина Шпак – глава юридического управления, а Тудор Браниште - начальник управления IT-технологий.

Как уточнили в парламенте, всего было рассмотрено восемь кандидатур. Кандидаты на должность директора НАРЭ должны иметь высшее образование в технической, экономической, финансовой или юридической областях и опыт работы не менее 10 лет в одной из указанных сфер. Не менее трех лет из этого стажа должны быть на руководящих должностях.

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Помимо этого кандидат должен знать государственный и английский языки, а также не быть членом политической партии.

За отобранного парламентской комиссией кандидата еще предстоит проголосовать в высшем законодательном органе Республики Молдова.

В соответствии со статьей 10 Закона об энергетике, директор НАРЭ назначается Парламентом на конкурсной основе, публично.

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