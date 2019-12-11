Вирус атакует: в Молдове растет число зараженных

С начала ноября по настоящий момент среди инфицированных четверым пациентам поставлен диагноз "грипп", три случая подтверждены лабораторными исследованиями.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik, Анна Руссу. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) продолжает эпидемиологический надзор за гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей и тяжелыми респираторными инфекциями, отслеживая циркуляцию вирусов на территориальном и национальном уровнях.

Всего в лаборатории было исследовано 203 образца, взятых у пациентов с ОРВИ. Наличие вирусов негриппозного происхождения подтвердилось в 59 случаях.

В настоящее время в Молдове продолжается кампания по иммунизации против гриппа тех лиц, которые входят в группу повышенного риска заболевания и развития осложнений после перенесенной болезни. Вакцину можно получить в медицинских учреждениях при обращении к семейному врачу.

Как сообщалось ранее, в этом году министерство здравоохранения, труда и социальной защиты закупило 100 тысяч доз вакцин.

"Вакцинация в Молдове идёт по плану. Первая партия, включающая 50 тысяч доз вакцин, была полностью израсходована, вторая израсходована на 70-80 %", - заявил для Sputnik заведующий отделением эпидемиологического надзора за сезонным гриппом и ОРВИ Штефан Георгицэ.

Он также подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить вакцинацию против сезонного гриппа для европейских стран в период с октября по декабрь.

Врачи призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения первых симптомов гриппа и при недомогании избегать контакта с людьми с высоким риском заражения (беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, ожирением и так далее).

Также медики рекомендуют соблюдать личную гигиену, прежде всего – гигиену рук, а если вы уже заболели – использовать защитную маску для лица.

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