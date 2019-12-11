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Министерство Финансов

Правительство Молдовы окажет адресную помощь в приобретении жилья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191211/28515457/pravitelstvo-moldovy-pomozhet-nekotorym-s-priobreteniem-zhilya.html

На заседании кабинета министров Молдовы в среду было принято решение о выделении крупной суммы в качестве помощи ввиду приобретения квартир для четырех семей.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Министерство финансов Молдовы выделит 246 тысяч леев в качестве помощи в приобретении жилья четырем семьям - соответствующее решение приняли члены кабинета министров республики.

По словам вице-премьера Сергея Пушкуцы, такое решение позволит поддержать ряд граждан страны, особо нуждающихся в собственной крыше над головой.

Заседание Парламента
© Sputnik / Rodion Proca
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Среди получателей единовременной помощи - люди ее заслуживающие: один участник боевых действий за территориальную целостность и независимость Республики Молдова, один, принимавший участие в вооруженном конфликте в Афганистане, воин-интернационалист, а также двое - участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Министр финансов отметил, что в государственном бюджете на 2019 год на эти цели всего было предусмотрено 7 миллионов 100 тысяч леев.

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Теги:
помощь, квартиры, жилье, Молдова, правительство


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