Правительство Молдовы окажет адресную помощь в приобретении жилья

На заседании кабинета министров Молдовы в среду было принято решение о выделении крупной суммы в качестве помощи ввиду приобретения квартир для четырех семей.
КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Министерство финансов Молдовы выделит 246 тысяч леев в качестве помощи в приобретении жилья четырем семьям - соответствующее решение приняли члены кабинета министров республики.
По словам вице-премьера Сергея Пушкуцы, такое решение позволит поддержать ряд граждан страны, особо нуждающихся в собственной крыше над головой.
Среди получателей единовременной помощи - люди ее заслуживающие: один участник боевых действий за территориальную целостность и независимость Республики Молдова, один, принимавший участие в вооруженном конфликте в Афганистане, воин-интернационалист, а также двое - участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Министр финансов отметил, что в государственном бюджете на 2019 год на эти цели всего было предусмотрено 7 миллионов 100 тысяч леев.