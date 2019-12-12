Где в Кишиневе в четверг не будет электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 12 декабря для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Христо Ботев 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор 8 - в период с 08:45 - 16:45.

Центр:

- Хынчештское шоссе 178-238, 217, 229, 230, 233, 243, 253, 255, В. Ковтун 2-14, 30-40, 3-9, 25-37, В. Ковтун переулок 12 - в период с 09:20 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. А. Дога 27 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. А. Дога 29 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Д. Рышкану 3 - в период с 09:30 - 17:00.

Чеканы:

- ул. М. Дрэган 38/2, 38/3, 42 - в период с 09:00 - 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK