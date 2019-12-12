SputnikPro в Молдове: о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"

В программе модуля мастер-классы от ведущих российских медиаэкспертов: "Видео, аудио, инфографика: играем по правилам онлайн" и "Как правильно отработать fake news".

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik запускает новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвящённый мультимедийной подаче информации и нюансам работы с недостоверными новостями (fake news).

Мероприятие стартует в четверг, 12 декабря, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова. Sputnik приглашает журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ принять участие в новом модуле образовательного проекта.

В программе модуля мастер-классы от ведущих журналистов Международного информационного агентства "Россия сегодня" -

"Видео, аудио, инфографика: играем по правилам онлайн" и "Как правильно отработать fake news".

Пресс-центр Sputnik Молдова находится по адресу: Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, бизнес-центр Kentford, 4 этаж.

Дополнительная информация по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц.

* Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад начинал свою карьеру на телеканале RT в 2008, где прошел путь от переводчика-синхрониста до руководителя направления новых медиа. Благодаря работе его команды, в 2013 году RT стал первым новостным телеканалом, набравшим миллиард просмотров и миллион подписчиков на YouTube. В 2013 году Михаил присоединился к команде телеканала Euronews, где руководил развитием сети новостных и образовательных YouTube-каналов на 12 языках. В декабре 2013 года Euronews занял первое место среди новостных партнеров по охвату аудитории на YouTube. С 2014 года работает в МИА "Россия сегодня", где отвечает за запуск и развитие сайтов, социальных сетей и других онлайн-продуктов под брендом Sputnik на 17 языках. Курирует ряд проектов по созданию и распространению мультимедийного контента, видео, фото, инфографики.

** Корреспондент экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирина Андреева окончила в 2001 году факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. В том же году начала работать в агентстве РИА Новости. За 16 лет несколько раз кардинально меняла сферу профессиональных интересов — от социальной тематики до экономической. Последние три года специализируется на вопросах сельскохозяйственного сектора и макроэкономики.