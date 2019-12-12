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Марина Перекрестова

В Молдове проходит SputnikPro – Марина Перекрестова о проекте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2852/05/28520575.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191212/28520456/v-moldove-prokhodit-sputnikpro-marina-perekrestova-o-proekte.html

В четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел этап образовательного проекта SputnikPro, который собрал ведущих журналистов, блогеров, СММ-специалистов республики.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова проходит очередной модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященный мультимедийной подаче информации и нюансам работы с недостоверными новостями (fake news).

По программе модуля мастер-классы от ведущих журналистов Международного информационного агентства "Россия сегодня" - "Видео, аудио, инфографика: играем по правилам онлайн" и "Как правильно отработать fake news".

  • Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Михаил Конрад
    Михаил Конрад
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ирина Андреева
    Ирина Андреева
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 7
© Sputnik / Miroslav Rotari
Образовательный проект SputnikPro 12.12.2019

Событие собрало представителей СМИ со всей республики - в пресс-центре Sputnik Молдова присутствуют журналисты, блогеры, СММ-специалисты из Кишинева, Бельц, Унген, Комрата, Чадыр-Лунги и других населенных пунктов республики. 

О проекте SputnikPro рассказала руководитель агентства Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

"Зачем СМИ, в том числе Sputnik, заниматься просветительской, образовательной деятельностью? Затем, что нам хочется общаться с коллегами.  Да, на медийном поле мы – конкуренты, но, с другой стороны, мы – коллеги и нам есть, что рассказать друг другу", - заявила Перекрестова.

В Молдове стартовал новый международный образовательный проект SputnikPro
© Sputnik / Miroslav Rotari
SputnikPro в Молдове: о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"
SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 17 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц.

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Теги:
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