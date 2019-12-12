Как отличить нормальную новость от "fake" в Молдове - советы профессионалов

В пресс-центре Sputnik Молдова проходит очередной этап образовательного проекта SputnikPro, где представители молдавских СМИ получают ценные профессиональные навыки от экспертов в медиа-отрасли.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова проходит новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященный мультимедийной подаче информации и нюансам работы с недостоверными новостями (fake news).

Корреспондент экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала представителям СМИ Молдовы о том, как отличить правдивые новости от "фейковых", и какие навыки должны быть на вооружении у журналистов, чтобы максимально прозрачно подать информацию аудитории.

"Фейковые" новости в мире стали проблемой, и кто-то зарабатывает на них много денег. Я сначала не поверила, когда услышала такую информацию, что главы ряда государств начинают свой день с прочтения "фейковых" новостей". На самом деле сейчас ряд браузеров разрабатывает платформу для того, чтобы разграничивать "фейки" от правдивой информации", - рассказала Андреева.

По ее словам, сегодня написать недостоверную новость может любой журналист. Иногда виноват не репортер, а источники, которые поставляют ему непроверенную информацию, добавила Андреева.

"Изначально воспринимается так, что официальное лицо дает заранее проверенную информацию. Однако журналисты могут попасть в темную зону, назовем ее так, когда человек, обличенный властью и предоставляющий информацию, может что-то перепутать в деталях информационного сообщения", - заявила Андреева.

Как правило, по словам специалиста, чиновники часто путают цифры, проценты, годы, объемы. Еще один проблемный момент в написании новостей - достичь определенной цели через подачу информации. Особенно, по словам Андреевой, это касается оппозиционных СМИ, когда одна новость считается заведомо правильной, а информация, подаваемая оппонентом, - лживой.

Андреева окончила в 2001 году факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. В том же году начала работать в агентстве РИА Новости. За 16 лет несколько раз кардинально меняла сферу профессиональных интересов — от социальной тематики до экономической. Последние три года специализируется на вопросах сельскохозяйственного сектора и макроэкономики.

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