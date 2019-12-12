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Ирина Андреева.

Как отличить нормальную новость от "fake" в Молдове - советы профессионалов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (12)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191212/28522016/kak-otlichit-normalnuyu-novost-ot-fake-v-moldove-sovety-professionalov.html

В пресс-центре Sputnik Молдова проходит очередной этап образовательного проекта SputnikPro, где представители молдавских СМИ получают ценные профессиональные навыки от экспертов в медиа-отрасли.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова проходит новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященный мультимедийной подаче информации и нюансам работы с недостоверными новостями (fake news).

Корреспондент экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала представителям СМИ Молдовы о том, как отличить правдивые новости от "фейковых", и какие навыки должны быть на вооружении у журналистов, чтобы максимально прозрачно подать информацию аудитории. 

"Фейковые" новости в мире стали проблемой, и кто-то зарабатывает на них много денег. Я сначала не поверила, когда услышала такую информацию, что главы ряда государств начинают свой день с прочтения "фейковых" новостей". На самом деле сейчас ряд браузеров разрабатывает платформу для того, чтобы разграничивать "фейки" от правдивой информации", - рассказала Андреева. 

В Молдове стартовал новый международный образовательный проект SputnikPro
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новый модуль SputnikPro в Молдове: о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"
По ее словам, сегодня написать недостоверную новость может любой журналист. Иногда виноват не репортер, а источники, которые поставляют ему непроверенную информацию, добавила Андреева.

"Изначально воспринимается так, что официальное лицо дает заранее проверенную информацию. Однако журналисты могут попасть в темную зону, назовем ее так, когда человек, обличенный властью и предоставляющий информацию, может что-то перепутать в деталях информационного сообщения", - заявила Андреева.

Как правило, по словам специалиста, чиновники часто путают цифры, проценты, годы, объемы. Еще один проблемный момент в написании новостей - достичь определенной цели через подачу информации. Особенно, по словам Андреевой, это касается оппозиционных СМИ, когда одна новость считается заведомо правильной, а информация, подаваемая оппонентом, - лживой.

Андреева окончила в 2001 году факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. В том же году начала работать в агентстве РИА Новости. За 16 лет несколько раз кардинально меняла сферу профессиональных интересов — от социальной тематики до экономической. Последние три года специализируется на вопросах сельскохозяйственного сектора и макроэкономики.

Марина Перекрестова
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове проходит SputnikPro – Марина Перекрестова о проекте

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (12)

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Теги:
sputnik, советы, фейк-новости, новости


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