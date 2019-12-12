17:32 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Проверка багажа

Вопрос в правах: кто решает, уничтожать ли подделку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
4901
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1040/84/10408491.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191212/28524135/vopros-v-pravakh-kto-reshaet-unichtozhat-li-poddelku.html

Пока сердобольные граждане собирают самое необходимое для малообеспеченных семей, воспитанников приютов, интернатов и прочих нуждающихся, в Молдове уничтожаются большие партии товаров народного потребления.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik, Анна Руссу. За текущий год Таможенная служба разрешила уничтожить более 1 тысячи 700 поддельных предметов одежды, обуви и других контрафактных товаров в связи с нарушением прав владельцев на интеллектуальную собственность.

Как в Молдове продают подделки под видом оригинальных товаров - подробности>>>

Ведомство использует такие меры защиты интеллектуальной собственности, на которых настаивает правообладатель. Именно он решает, должны ли товары быть уничтожены или можно их бесплатно передать в государственные учреждения, включая системы социальной защиты, общественные организации и благотворительные фонды.

Лилия Болокан
© Sputnik / Osmatesco
Болокан: молдавская таможня будет конфисковывать подделки с Aliеxpress
В 2019 году таможенный орган зарегистрировал 139 эпизодов нарушения прав интеллектуальной собственности. Если сравнить с 2018-м, тогда зафиксировали намного меньше таких инцидентов - всего 82. Примечательно,что в трех случаях, по решению правообладателя, товар бесплатно передали в детские дома.

Действия таможенных органов по защите интеллектуальной собственности заключаются в эффективном применении мер на границе, направлены на защиту внутреннего рынка от импорта контрафактных и контрабандных товаров, продажа которых наносит ущерб правообладателям, порождает недобросовестную конкуренцию и представляет опасность для экономической безопасности страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Гражданам Молдовы все чаще продают подделки - каковы причины
Болокан: почему мировые бренды заинтересованы в подделке своей продукции
Опасная контрабанда - преступники продавали жителям Молдовы подделки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться