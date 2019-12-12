Вопрос в правах: кто решает, уничтожать ли подделку

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik, Анна Руссу. За текущий год Таможенная служба разрешила уничтожить более 1 тысячи 700 поддельных предметов одежды, обуви и других контрафактных товаров в связи с нарушением прав владельцев на интеллектуальную собственность.
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Ведомство использует такие меры защиты интеллектуальной собственности, на которых настаивает правообладатель. Именно он решает, должны ли товары быть уничтожены или можно их бесплатно передать в государственные учреждения, включая системы социальной защиты, общественные организации и благотворительные фонды.
Действия таможенных органов по защите интеллектуальной собственности заключаются в эффективном применении мер на границе, направлены на защиту внутреннего рынка от импорта контрафактных и контрабандных товаров, продажа которых наносит ущерб правообладателям, порождает недобросовестную конкуренцию и представляет опасность для экономической безопасности страны.
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