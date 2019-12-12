Вопрос в правах: кто решает, уничтожать ли подделку

Пока сердобольные граждане собирают самое необходимое для малообеспеченных семей, воспитанников приютов, интернатов и прочих нуждающихся, в Молдове уничтожаются большие партии товаров народного потребления.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik, Анна Руссу. За текущий год Таможенная служба разрешила уничтожить более 1 тысячи 700 поддельных предметов одежды, обуви и других контрафактных товаров в связи с нарушением прав владельцев на интеллектуальную собственность.

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Ведомство использует такие меры защиты интеллектуальной собственности, на которых настаивает правообладатель. Именно он решает, должны ли товары быть уничтожены или можно их бесплатно передать в государственные учреждения, включая системы социальной защиты, общественные организации и благотворительные фонды.

В 2019 году таможенный орган зарегистрировал 139 эпизодов нарушения прав интеллектуальной собственности. Если сравнить с 2018-м, тогда зафиксировали намного меньше таких инцидентов - всего 82. Примечательно,что в трех случаях, по решению правообладателя, товар бесплатно передали в детские дома.

Действия таможенных органов по защите интеллектуальной собственности заключаются в эффективном применении мер на границе, направлены на защиту внутреннего рынка от импорта контрафактных и контрабандных товаров, продажа которых наносит ущерб правообладателям, порождает недобросовестную конкуренцию и представляет опасность для экономической безопасности страны.

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