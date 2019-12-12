В Кишиневе рассказали, как СМИ эффективно доносить информацию до людей

В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова собрались ведущие журналисты, блогеры, СММ-специалисты республики, чтобы повысить свои профессиональные навыки и знания в рамках проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова проходит новый модуль образовательного проекта SputnikPro, одной из тем обсуждения стали способы донесения информации до потребителя, в том числе посредством видеороликов, аудио-подкастов, инфографики.

Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад рассказал представителям молдавских СМИ, ведущим блогерам республики и СММ-специалистам, как наиболее эффективно доносить информацию до читателей и слушателей.

"Мы все живем в обществе потребления. И все то, что человек потребляет, в том числе и новости, должно быть хорошим продуктом. В информационных агентствах есть люди, которые решают, как этот информационный контент должен выглядеть. Они работают с журналистами, и с IT-специалистами, и с дизайнерами", - рассказал Конрад.

Сегодня многие из нас ежедневно проводят какое-то время в интернете, общаясь в социальных сетях, читая новостные сайты, слушая подкасты. Все эти источники сегодня близки потребителю информации.

"Sputnik сегодня старается быть на всех мультимедийных платформах, чтобы быть ближе к зрителю, читателю, получателю информации. Главное – это внимание читателя, данные о том, сколько просмотров получила статья. Сегодня Sputnik – это радио, это соцсети, также мы стараемся присутствовать в мессенджерах", - уточнил специалист.

Сегодня, по утверждению Конрада, важно уметь максимально эффективно доносить информацию до читателя и слушателя всеми доступными для этого способами.

Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад начинал свою карьеру на телеканале RT в 2008, где прошел путь от переводчика-синхрониста до руководителя направления новых медиа. Благодаря работе его команды, в 2013 году RT стал первым новостным телеканалом, набравшим миллиард просмотров и миллион подписчиков на YouTube.

В 2013 году Михаил присоединился к команде телеканала Euronews, где руководил развитием сети новостных и образовательных YouTube-каналов на 12 языках. В декабре 2013 года Euronews занял первое место среди новостных партнеров по охвату аудитории на YouTube. С 2014 года работает в МИА "Россия сегодня", где отвечает за запуск и развитие сайтов, социальных сетей и других онлайн-продуктов под брендом Sputnik на 17 языках. Курирует ряд проектов по созданию и распространению мультимедийного контента, видео, фото, инфографики.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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