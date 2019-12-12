15:18 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Михаил Конрад.

В Кишиневе рассказали, как СМИ эффективно доносить информацию до людей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2852/33/28523393.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191212/28524500/v-kishineve-rasskazali-kak-smi-effektivno-donosit-informatsiyu-do-lyudey.html

В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова собрались ведущие журналисты, блогеры, СММ-специалисты республики, чтобы повысить свои профессиональные навыки и знания в рамках проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова проходит новый модуль образовательного проекта SputnikPro, одной из тем обсуждения стали способы донесения информации до потребителя, в том числе посредством видеороликов, аудио-подкастов, инфографики.

Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад рассказал представителям молдавских СМИ, ведущим блогерам республики и СММ-специалистам, как наиболее эффективно доносить информацию до читателей и слушателей.

"Мы все живем в обществе потребления. И все то, что человек потребляет, в том числе и новости, должно быть хорошим продуктом. В информационных агентствах есть люди, которые решают, как этот информационный контент должен выглядеть. Они работают с журналистами, и с IT-специалистами, и с дизайнерами", - рассказал Конрад.

Social media
© CC0 / Pixabay / 27707
О трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"
Сегодня многие из нас ежедневно проводят какое-то время в интернете, общаясь в социальных сетях, читая новостные сайты, слушая подкасты. Все эти источники сегодня близки потребителю информации.

"Sputnik сегодня старается быть на всех мультимедийных платформах, чтобы быть ближе к зрителю, читателю, получателю информации. Главное – это внимание читателя, данные о том, сколько просмотров получила статья. Сегодня Sputnik – это радио, это соцсети, также мы стараемся присутствовать в мессенджерах", - уточнил специалист.

Сегодня, по утверждению Конрада, важно уметь максимально эффективно доносить информацию до читателя и слушателя всеми доступными для этого способами.

Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад начинал свою карьеру на телеканале RT в 2008, где прошел путь от переводчика-синхрониста до руководителя направления новых медиа. Благодаря работе его команды, в 2013 году RT стал первым новостным телеканалом, набравшим миллиард просмотров и миллион подписчиков на YouTube.

Работа за компьютером, архивное фото.
© Sputnik / Руслан Кривобок
Названа самая опасная для здоровья соцсеть - выводы ученых удивляют
В 2013 году Михаил присоединился к команде телеканала Euronews, где руководил развитием сети новостных и образовательных YouTube-каналов на 12 языках. В декабре 2013 года Euronews занял первое место среди новостных партнеров по охвату аудитории на YouTube. С 2014 года работает в МИА "Россия сегодня", где отвечает за запуск и развитие сайтов, социальных сетей и других онлайн-продуктов под брендом Sputnik на 17 языках. Курирует ряд проектов по созданию и распространению мультимедийного контента, видео, фото, инфографики.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Эксперт: эвакуация американского шпиона из России - фейк
Планшеты, фейки, "с кем живёте?". Чего нам ждать от Переписи-2020?
Донос: молодежь должна научиться отделять фейки от правдивой информации
Безпалько: статья о российском спецназе в Норвегии - это фейк
Теги:
Sputnik, новости, потребители, соцсети, информация, СМИ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться