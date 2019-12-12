Домашнее насилие: что переживают жертвы бытовых тиранов и садистов

Масштабы явления вылились в чрезвычайно серьезную проблему современного общества. Это касается, в том числе, и Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. В Молдове каждая вторая женщина стала жертвой физического, психологического или сексуального насилия со стороны мужа или партнера. Об этом сообщила председатель парламентской комиссии по социальной защите, здоровью и семье Елена Бакалу.

Она отметила, что масштабы явления вылились в чрезвычайно серьезную проблему современного общества. Это, по ее словам, касается, в том числе, и Молдовы.

"Насилие - препятствие на пути прогресса и процветания общества в целом. Мы по-прежнему нуждаемся в мерах, которые в качестве основной отправной точки направлены на поддержку жертв, чтобы покончить с ситуацией, в которой живут подвергшиеся насилию", - сказала Бакалу.

По ее словам, "самое страшное, что в большинстве своем это отношение принимается обществом". Пережив побои, жертвы домашнего насилия сталкиваются еще и с осуждением и даже обвинениями со стороны близких. К примеру, в адрес пострадавших звучат такие фразы: "Женщина должна бояться мужчину", "Она точно что-то сделала, поэтому ее избили".

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Как отметила Бокалу, "в нашей стране одна из двух женщин стала жертвой физического, психологического или сексуального насилия со стороны мужа или партнера на протяжении жизни".

"Более того, более трети женщин-жертв бытового насилия никогда не заявляли о том, с чем они сталкивались. Они предпочли умолчать о применении к ним силы, предпочли смирение и боль. Страшнее, что происходит это не только в семье, но и в общественных местах, образовательных учреждениях, на работе, а также в присутствии детей", - добавила депутат.

Парламентарий обратила внимание, что бытовое насилие направлено не только против женщин, от него страдают также несовершеннолетние, мужчины, пожилые люди. "Этот скрытый феномен, который достаточно сильно влияет на семьи в нашей стране, не может игнорироваться", - сказала Бокалу.

Что предлагается для борьбы с бытовым насилием

Депутат озвучила несколько целей на краткосрочную перспективу в области предупреждения и борьбы с явлением домашнего насилия.

"Мы должны продвигать и принять закон о профессии и деятельности психолога, поскольку установлено, что во всех службах на уровне общества отсутствует психологическая помощь", - добавила она.

По ее мнению, необходимо также изменить закон о реабилитации жертв преступлений, улучшить механизм оценки случаев, приведших к тяжким последствиям, а также рассмотреть возможность изменения Кодекса образования в части положений, касающихся предупреждения и борьбы с домашним насилием.

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Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну отметила необходимость развития социальных служб, предназначенных для оказания помощи как жертвам, так и агрессорам, чтобы обеспечить консультирование, реабилитацию и обучение по вопросам изменения поведения в семье.

Сухие цифры или пугающая статистика

За 2018 год в Молдове зарегистрировано 30 случаев убийства в семье и 63 случая сексуального насилия, сообщил главный комиссар управления общественной безопасности Генинспектората полиции МВД Молдовы Геннадий Нямцу.

"Сотрудниками полиции выписано 3877 незамедлительных ограничительных предписаний в отношении семейных насильников", - отметил Нямцу.

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По его словам, большего всего случаев бытового насилия зарегистрировано в центральной части Молдовы. Он отметил, что в большинстве своем жертвами преступлений, связанных с домашним насилием, становятся именно женщины – 78% из общего числа пострадавших, а оставшиеся 22% - мужчины. А вот статистика по административным нарушениям в этой области выглядит иначе – 94% приходится на женщин, а всего 6% на мужчин.

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