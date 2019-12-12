Концентрация военных и орудийные выстрелы на севере Молдовы - в чем причина

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Лязг бронетехники, маневры на местности, артиллерийские залпы плюс военная точность, слаженность действий и выверенная тактика - в республике в четверг прошел завершающий этап учений Национальной армии "Северная крепость-2019".

В учениях, включавших боевые стрельбы, принял участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Молдовы, глава государства Игорь Додон.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019"

"Сегодня в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019", - написал Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Воспользовавшись случаем, президент сообщил, что правительство страны рассмотрит возможность повышения зарплат военнослужащих.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019"

По результатам учений, проводя беседу с министром обороны РМ Виктором Гайчуком, глава государства коснулся и вопроса технического оснащения молдавской армии.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019"

Додон отметил, что на данном этапе для властей республики приоритетом является рост благосостояния граждан страны, поэтому закупки военной техники в ближайшее время правительство осуществлять не будет, сделав акцент на развитии социальной сферы - строительстве и ремонте детских садов, больниц, домов культуры. Военнослужащие Национальной армии Молдовы, по словам Додона, будут обучаться на советской военной технике.

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