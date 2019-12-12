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Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами Северная крепость-2019.

Концентрация военных и орудийные выстрелы на севере Молдовы - в чем причина

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
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Глава государства Игорь Додон проинспектировал завершающий этап военных учений Национальной армии "Северная крепость -2019".

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Лязг бронетехники, маневры на местности, артиллерийские залпы плюс военная точность, слаженность действий и выверенная тактика - в республике в четверг прошел завершающий этап учений Национальной армии "Северная крепость-2019". 

В учениях, включавших боевые стрельбы, принял участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Молдовы, глава государства Игорь Додон. 

Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами Северная крепость-2019
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019"
"Сегодня в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019", - написал Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Воспользовавшись случаем, президент сообщил, что правительство страны рассмотрит возможность повышения зарплат военнослужащих.

Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами Северная крепость-2019
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019"

По результатам учений, проводя беседу с министром обороны РМ Виктором Гайчуком, глава государства коснулся и вопроса технического оснащения молдавской армии.

Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами Северная крепость-2019
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами "Северная крепость-2019"

Додон отметил, что на данном этапе для властей республики приоритетом является рост благосостояния граждан страны, поэтому закупки военной техники в ближайшее время правительство осуществлять не будет, сделав акцент на развитии социальной сферы - строительстве и ремонте детских садов, больниц, домов культуры. Военнослужащие Национальной армии Молдовы, по словам Додона, будут обучаться на советской военной технике.

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Теги:
министерство обороны, Виктор Гайчук, Додон, выстрелы, Молдова, военные учения


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