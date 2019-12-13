Запахло праздником: в Кишиневе началась елочная торговля

Местные производители отмечают, что из года в год спрос на новогодние деревья падает. Часть срубленных елок и вовсе остается невостребованной.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В Кишиневе в продаже появились первые новогодние ели. Покупателям предлагают деревья, выращенные как в Молдове, так и за рубежом. Лесные хозяйства республики в этом году выставили на продажу 48 тысяч елок и четыре тысячи сосен разных размеров: от одного метра до 15-ти.

© Sputnik / Miroslav Rotari Елочный базар

Живые елки теряют популярность

Спрос на живые елки постепенно падает. Это подтверждают данные агентства Moldsilva. Например, в 90-е годы лесные хозяйства Молдовы вырубали к праздникам в три раза больше деревьев, чем сегодня, и их все равно не хватало на всех желающих. В наши дни лесные хозяйства задумываются о сокращении высаживаемых площадей.

"Действительно, спрос на новогодние ели падает, поэтому мы не будем сажать так много: максимум пять тысяч деревьев", - рассказал Серджиу Кихай, главный инженер лесного хозяйства Страшен.

Специалисты объясняют эту тенденцию веянием времени - люди стали чаще покупать искусственные ели. При этом работники лесной отрасли сомневаются, что покупка ненатурального дерева способствует сохранению экологического равновесия.

© Sputnik / Miroslav Rotari елка игрушки новый год brad jucarii revelion

"Для производства одной ели в питомнике требуется пять-шесть лет. Ели потребляет углекислый газ, и за свою короткую жизнь успевает внести лепту в баланс углерода в атмосфере. А для изготовления искусственных елок используют нефть, которая рано или поздно все равно попадет в атмосферу", - поделился мнением главный специалист управления лесным хозяйством Геннадий Грубый.

Досаждают конкуренты

Как отметил специалист, в Молдове имеет место неконтролируемый импорт лесных елей. Эти деревья нередко завозят из горной местности, например, Украины, где ели произрастают не в питомнике, а естественным путем.

"Мы выращиваем на плантациях, мы за елью ухаживаем. А там попросту срубают, то есть себестоимость выходит почти ноль. Единственные затраты – срубить и привезти. Но даже если они легально завезены, мы не гарантируем, что они срублены легально", - сказал собеседник.

Несмотря на конкуренцию и падение спроса, лесные хозяйства Молдовы продолжат высаживать елочные плантации для новогодних праздников. Как поясняют в Moldsilva, потребность в живых деревьях у покупателей будет всегда.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ёлочный базар

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