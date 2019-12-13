Помощь в период холодов: кто претендует на получение пособия от государства

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Свыше 170 тысяч малоимущих семей получат помощь за холодный период года. На эти цели Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила 85,5 миллиона леев.
"В результате изменений в законодательство, размер помощи за холодный период года увеличился на 150 леев - с 350 до 500 леев в месяц. Пособие выплачивается в период с ноября по март", - отметили в кассе соцстрахования.
Получатели указанных социальных пособий должны получить свои деньги до 26 декабря.
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Помощь за холодный период года и социальная помощь устанавливаются территориальными структурами социальной помощи, а выплата этих пособий осуществляется согласно спискам, представленным соответствующими учреждениями.
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