09:38 13 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Деньги

Помощь в период холодов: кто претендует на получение пособия от государства

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
172 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1832/06/18320620.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191213/28532382/Pomosch-v-period-kholodov-kto-pretenduet-na-poluchenie-posobiya-ot-gosudarstva.html

Помощь за холодный период года и социальная помощь устанавливаются территориальными структурами социальной помощи, а выплата этих пособий осуществляется согласно спискам, представленным соответствующими учреждениями.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Свыше 170 тысяч малоимущих семей получат помощь за холодный период года. На эти цели Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила 85,5 миллиона леев.

"В результате изменений в законодательство, размер помощи за холодный период года увеличился на 150 леев - с 350 до 500 леев в месяц. Пособие выплачивается в период с ноября по март", - отметили в кассе соцстрахования.

Оплата услуг ЖКХ в
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Как оформить компенсацию за отопление: полный пакет документов
В ведомстве отметили, что также осуществлен перевод на социальную помощь в размере 38,8 миллиона леев для 44 тысяч человек.

Получатели указанных социальных пособий должны получить свои деньги до 26 декабря.

Грань отчаяния: как молдавские старики летом платят за отопление и голодают>>>

Помощь за холодный период года и социальная помощь устанавливаются территориальными структурами социальной помощи, а выплата этих пособий осуществляется согласно спискам, представленным соответствующими учреждениями.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Это надо знать пенсионерам: все изменения, которые произойдут с 2020-го


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении ВАДА
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении WADA
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться