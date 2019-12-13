Зимние каникулы: когда начнутся и сколько продлятся - подробности

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Считанные дни остались до начала зимних каникул. У молдавских школьников они начинаются с 25 декабря, когда отмечается католическое рождество. За парты учащиеся вернуться аж 9 января.
По решению Минобразования, учебный год делится на два семестра:
- I семестр 02 сентября – 24 декабря 2019 года;
- II семестр 09 января – 29 мая 2020 года.
В течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы:
- осенние каникулы 26.10.2019 – 03.11.2019 (9 дней);
- зимние каникулы 25.12.2019 – 08.01.2020 (15 дней);© Sputnik / Evgenya Novozhenina
- весенние каникулы 05.03.2020 – 08.03.2020 (4 дня);
- Пасхальные каникулы 18.04.2020 – 27.04.2020 (10 дней);
- летние каникулы 01.06.2020 – 31.08.2020 (92 дня).
Для учащихся выпускных классов, IX и XII, учебный год заканчивается 22.05.2020 года.
Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки:
- для выпускников IX класса (гимназия): 04 – 15 июня 2020 года;
- для выпускников XII класса (лицей): 02 – 19 июня 2020 года.
Национальное тестирование учащихся IV классов проводится 05 – 14 мая 2020.
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