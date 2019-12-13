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Школьник

Зимние каникулы: когда начнутся и сколько продлятся - подробности

© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191213/28533531/zimnie-kanikuly-kogda-nachnutsya-i-skolko-prodlyatsya-podrobnosti.html

Совсем скоро у школьников начнутся зимние каникулы: учащиеся с нетерпением ждут праздники - ведь впереди две недели с лишним отдыха.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Считанные дни остались до начала зимних каникул. У молдавских школьников они начинаются с 25 декабря, когда отмечается католическое рождество. За парты учащиеся вернуться аж 9 января.

По решению Минобразования, учебный год делится на два семестра:

  • I семестр 02 сентября – 24 декабря 2019 года;
  • II семестр 09 января – 29 мая 2020 года.

В течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы:

Для учащихся выпускных классов, IX и XII, учебный год заканчивается 22.05.2020 года.

Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки:

  • для выпускников IX класса (гимназия): 04 – 15 июня 2020 года;
  • для выпускников XII класса (лицей): 02 – 19 июня 2020 года.

Национальное тестирование учащихся IV классов проводится 05 – 14 мая 2020.

Школьный календарь 2019/2020
© Sputnik /
Школьный календарь 2019/2020

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