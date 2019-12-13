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правосудие

Урожайный день в Совете магистратуры: решена судьба нескольких десятков судей

© Depositphotos / JanPietruszka
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191213/28534127/urozhaynyy-den-sovet-magistratury-reshena-sudba-neskolkikh-desyatkov-sudey.html

Высший совет магистратуры собрался в пятницу на заседание: члены структуры утвердили в должности новых судей и отправили в отставку некоторых служителей Фемиды, среди которых экс-глава ВСП Ион Друцэ.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Из 56 кандидатов на 35 судейских постов 31 человек утвержден в должности. Среди новоиспеченных служителей Фемиды - бывшие адвокаты, выпускники Национального института юстиции, экс-помощники судей иди прокуроры.

Высший совет магистратуры (ВСМ) назначил 31 судью в несколько судебных инстанций по стране:

Кишиневский суд - Еуджения Кулинка, Алина Горчак и Елизавета Бузу;

Ново-Аненский суд - Андрей Кашкавал и Ольга Федорова;

Хынчештский суд - Виорика Алексеева;

Страшенский суд - Валериу Архип;

Кагульский суд - Алена Сырбу, Кристина Салагор, Виктория Богомолова, Анна Бологан и Валериу Курикеру;

Унгенский суд - Константин Килиа и Анжела Герман;

Криулянский суд - Алина Арапу-Буцко;

Чимишлийский суд - Владислав Негру;

Бельцкий суд - Снежана Дубчак, Виталие Морошану, Диана Балан и Михаела Скриплюк;

Оргеевский суд - Вероника Кукулеску, Дорина Чебаница и Николае Кирилов;

Дрокиевский суд - Виктория Робу и Станислав Гросу;

Окницкий суд - Наталья Вамеш;

Каушанский суд - Алена Посту;

Сорокский суд - Елена Марандич, Дину Брашовяну и Александр Задорожник;

Комратский суд - Денис Гуцу.

Серия отставок

Также на заседании ВСМ в пятницу утверждена отставка судьи Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ. За это решение проголосовали семеро членом структуры. Ранее Высший совет магистратуры одобрил начало уголовного преследования против  и снятие судейского иммунитета со Стерниоалэ по уголовному делу о незаконном обогащении.

"Семью голосами "за" пленум Высшего света магистратуры постановляет утвердить заявление об отставке судьи Высшей судебной палаты Иона Друцэ", - заявил и.о. председателя ВСМ Дорел Мустяца.

К слову, по обоим случаям должен еще высказаться парламент.

Друцэ отправили в отставку с поста главы ВСП в конце октября этого года.

Лишение иммунитета и обыски

Высший совет магистратуры 24 сентября лишил Друцэ иммунитета. Основанием для этого стал запрос и.о. генпрокурора Думитру Робу. Также было открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

Высшая судебная палата Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Главе Высшей судебной палаты Иону Друцэ предъявлено обвинение

В тот же день прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в кабинете главы ВСП. А спустя несколько дней прокуроры обыскали и дом Друцэ.

Основаниями для уголовного преследования, как уточнили в Генпрокуратуре, стало обращение Службы информации и безопасности, проанализировавшей имущество семьи Друцэ, приобретенное в 2016-2019 годах.

"Констатировано существенное расхождение с его законными доходами", - сообщили в ведомстве.

Именно поэтому уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ. В ходе обыска в рабочем кабинете Друцэ изъяты деньги (их происхождение остается неясным), компьютер для проверки информации, а также документы, необходимые для расследования. 

Согласно действующему законодательству, Друцэ может грозить штраф в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Председатель ВСП Ион Друцэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мандат на арест на имя Иона Друцэ: что решают прокуроры

Антикорупционная прокуратура 2 октября объявила о задержании Друцэ на 72 часа. Это произошло после его допроса и на основе обнаружения в рамках обысков в кабинете и по месту жительства предметов, по поводу которых есть обоснованное подозрение в незаконном обогащении. Однако 4 октября запрос Антикорупционной прокуратуры о применении к задержанному меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней был отклонен cудом сектора Чеканы муниципия Кишинев.

Ранее Друцэ подал заявление об отставке с поста главы ВСП, но ее должен утвердить Высший совет магистратуры.

Чем владеет Друцэ

Ион Друцэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прокуратура: на связанное с Ионом Друцэй имущество наложен арест
По данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год у главы ВСП указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцэ заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Семье Друцэ с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцэ есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ею семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV от 2009 года и Toyota Yaris от 2007 года.

Еще у Друцэ есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

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