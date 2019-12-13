Урожайный день в Совете магистратуры: решена судьба нескольких десятков судей

Высший совет магистратуры собрался в пятницу на заседание: члены структуры утвердили в должности новых судей и отправили в отставку некоторых служителей Фемиды, среди которых экс-глава ВСП Ион Друцэ.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Из 56 кандидатов на 35 судейских постов 31 человек утвержден в должности. Среди новоиспеченных служителей Фемиды - бывшие адвокаты, выпускники Национального института юстиции, экс-помощники судей иди прокуроры.

Высший совет магистратуры (ВСМ) назначил 31 судью в несколько судебных инстанций по стране:

Кишиневский суд - Еуджения Кулинка, Алина Горчак и Елизавета Бузу;

Ново-Аненский суд - Андрей Кашкавал и Ольга Федорова;

Хынчештский суд - Виорика Алексеева;

Страшенский суд - Валериу Архип;

Кагульский суд - Алена Сырбу, Кристина Салагор, Виктория Богомолова, Анна Бологан и Валериу Курикеру;

Унгенский суд - Константин Килиа и Анжела Герман;

Криулянский суд - Алина Арапу-Буцко;

Чимишлийский суд - Владислав Негру;

Бельцкий суд - Снежана Дубчак, Виталие Морошану, Диана Балан и Михаела Скриплюк;

Оргеевский суд - Вероника Кукулеску, Дорина Чебаница и Николае Кирилов;

Дрокиевский суд - Виктория Робу и Станислав Гросу;

Окницкий суд - Наталья Вамеш;

Каушанский суд - Алена Посту;

Сорокский суд - Елена Марандич, Дину Брашовяну и Александр Задорожник;

Комратский суд - Денис Гуцу.

Серия отставок

Также на заседании ВСМ в пятницу утверждена отставка судьи Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ. За это решение проголосовали семеро членом структуры. Ранее Высший совет магистратуры одобрил начало уголовного преследования против и снятие судейского иммунитета со Стерниоалэ по уголовному делу о незаконном обогащении.

"Семью голосами "за" пленум Высшего света магистратуры постановляет утвердить заявление об отставке судьи Высшей судебной палаты Иона Друцэ", - заявил и.о. председателя ВСМ Дорел Мустяца.

К слову, по обоим случаям должен еще высказаться парламент.

Друцэ отправили в отставку с поста главы ВСП в конце октября этого года.

Лишение иммунитета и обыски

Высший совет магистратуры 24 сентября лишил Друцэ иммунитета. Основанием для этого стал запрос и.о. генпрокурора Думитру Робу. Также было открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

В тот же день прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в кабинете главы ВСП. А спустя несколько дней прокуроры обыскали и дом Друцэ.

Основаниями для уголовного преследования, как уточнили в Генпрокуратуре, стало обращение Службы информации и безопасности, проанализировавшей имущество семьи Друцэ, приобретенное в 2016-2019 годах.

"Констатировано существенное расхождение с его законными доходами", - сообщили в ведомстве.

Именно поэтому уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ. В ходе обыска в рабочем кабинете Друцэ изъяты деньги (их происхождение остается неясным), компьютер для проверки информации, а также документы, необходимые для расследования.

Согласно действующему законодательству, Друцэ может грозить штраф в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Антикорупционная прокуратура 2 октября объявила о задержании Друцэ на 72 часа. Это произошло после его допроса и на основе обнаружения в рамках обысков в кабинете и по месту жительства предметов, по поводу которых есть обоснованное подозрение в незаконном обогащении. Однако 4 октября запрос Антикорупционной прокуратуры о применении к задержанному меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней был отклонен cудом сектора Чеканы муниципия Кишинев.

Ранее Друцэ подал заявление об отставке с поста главы ВСП, но ее должен утвердить Высший совет магистратуры.

Чем владеет Друцэ

По данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год у главы ВСП указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцэ заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Семье Друцэ с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцэ есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ею семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV от 2009 года и Toyota Yaris от 2007 года.

Еще у Друцэ есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

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