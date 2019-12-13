Торговые точки в Кишиневе сносят: что обещают продавцам

КИШИНЕВ 13 дек - Sputnik, Анна Руссу. Всего за четыре дня с кишиневских улиц было ликвидировано более 40 торговых точек, расположенных рядом с учебными и медицинскими учреждениями. Об этом примар Кишинева Ион Чебан рассказал на странице в Facebook. Столичный градоначальник подчеркнул, что процесс сноса киосков, работающих незаконно, продолжится. "Речь идет как о здоровье детей и проблеме здравоохранения в целом, так и об эстетическом аспекте столицы. Эта беспомощность, которая продолжалась в течение многих лет в столице, не может продолжаться", - заявил Чебан.

Чебан также заверил, что все лица, нанятые экономическими агентами и не трудоустроенные ими повторно, будут получать финансовую поддержку от примэрии до тех пор, пока не будут найдены решения по их трудоустройству. Экономические агенты, киоски которых находятся в 200 метрах от социальных учреждений, должны быть привлечены к ответственности за нарушение закона.

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