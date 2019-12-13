Спорткомплекс Chișinău Arena сдадут в эксплуатацию в ближайшее время

Объект включает: многофункциональную спортивную арену, малый зал для соревнований, теннисный клуб, олимпийский бассейн, аквапарк, летний бассейн, который зимой будет использоваться как каток, а также парковку.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Спортивный комплекс Chișinău Arena подключен к электричеству, газовой и водопроводной сети, однако необходимо подвести дорожную инфраструктуру. Объект планируется открыть в молдавской столице в апреле 2020 года. Об это заявил министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый в пятницу на оперативном заседании правительства.

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"Откроем Chișinău Arena в апреле, как и было установлено. Когда мы говорим об открытии комплекса, то должен упомянуть, что это произойдет только в том случае, если будет обеспечена его полная работа. Нельзя сказать, что одна часть будет функциональной, а другая - нет", - сказал министр.

Он подчеркнул, что правительство обеспечит сдачу в эксплуатацию всего спортивного комплекса.

Объект построен на площади в 10 гектаров. В его составе будет многофункциональная спортивная арена, малый зал для соревнований, теннисный клуб, олимпийский бассейн, аквапарк, летний бассейн, который зимой будет использоваться как каток, а также парковка.

Строительство ведет компания из Турции. Стадион рассчитан на пять тысяч мест.

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