В Кишиневе согласовали демаркацию молдо-украинской границы

Украина и Молдова до сих пор проводят демаркацию границы. Для обсуждения этого процесса было собрано заседание совместной комиссии.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Генеральном инспекторате пограничной полиции состоялось очередное заседание совместной комиссии по демаркации государственной границы между Республикой Молдова и Украиной.

По данным ведомства, специалисты обсудили организацию работ, перечень мероприятий, выполненных из предложенных на текущий год, планирование и распределение задач в соответствии с компетенцией учреждения, которое его представляет.

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"Была проведена оценка деятельности комиссии, выявленных проблем, найдены решения для устранения некоторых из них, также определили общие цели для сохранения безопасности граждан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце заседания стороны подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству и предприняли все необходимые меры, чтобы гарантировать доведение до конца процесса демаркации.

Заседание проходило под председательством Валентины Федоровой - заместителя начальника пограничной полиции, сопредседателя совместной комиссии от Республики Молдова и Сергея Бороденкова - сопредседателя совместной комиссии от Украины.

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