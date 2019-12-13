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Обыски

Масштабные обыски в Молдове: проверки прошли в домах девяти банкиров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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По итогам обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых технику, документы, а также денежные средства.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства лиц, ответственных за принятие решений в Victoriabank, а также у одного из бывших руководителей Национального банка Молдовы. Об этом сообщили в пятницу в Антикоррупционной прокуратуре.

"В четверг, 12 декабря, прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по делу о выводе средств из банковской системы. Проверки прошли по 9 адресам – по месту жительства граждан, многие из которых в прошлом занимали посты ответственных за принятие решений лиц в Victoriabank, а также у одного из бывших руководителей Национального банка Молдовы", - отметили в Антикоррупционной прокуратуре.

По данным ведомства, восемь человек признаны подозреваемыми в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группировки, а также в отмывании денег в интересах этого же формирования в особо крупных размерах.

"В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли технику, документы, касающиеся этого дела, а также денежные средств", - отметили в прокуратуре.

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Если вина подозреваемых будет доказана, то по закону за мошенничество им грозит тюремный срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 5 лет. Что касается отмывания денег, то Уголовный кодекс предусматривает за это штраф до 117,5 тысячи леев или до пяти лет заключения, но в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности до пяти лет. Для юридических лиц штраф составляет 550 тысяч леев.

По данным некоторых СМИ, обыски прошли и экс-главы Нацбанка Молдовы Дорина Дрэгуцану.

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