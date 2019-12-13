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Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе

SputnikPro в Тирасполе – журналисты Левобережья остались под впечатлением

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191213/28541177/sputnikpro-v-tiraspole-zhurnalisty-pridnestrovya-ostalis-pod-vpechatleniem.html

У журналистов приднестровского региона появился уникальный шанс позаимствовать опыт московских коллег, работающих в МИА "Россия Сегодня" и Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Тирасполе прошел этап образовательного проекта SputnikPro, в рамках которого ведущие российские специалисты поделились опытом с представителями СМИ и будущими журналистами.

Основные темы общения - "Видео, аудио, инфографика: играем по правилам онлайн" и "Как правильно отработать fake news".

"Нам есть, что рассказать другим, есть что рассказать и показать самим. Сильные уроки это сильная конкуренция, а сильная конкуренция – это интересные проекты и решения по доставке информации потребителям. Поэтому для нас SputniPro очень интересен", сказала руководитель агентства Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

Координатор программ Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлёв высказал убеждение, что SputnikPro позволяет ориентироваться в новом изменившимся современном мире. 

"Этот проект, - сказал он, - дает самые новые, современные и актуальные знания. Это крайне важно, и здорово, когда знания можно получить вот здесь, не посмотрел ролик в YouTube или в прямом эфире трансляцию из Москвы. Нет, тут приезжает живой человек, которому можно посмотреть в глаза".

Собравшиеся в зале Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко задавали вопросы, на которые им ответили корреспондент экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирина Андреева и руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад.

По словам Андреевой, "фейковые" новости в мире стали проблемой. Сейчас даже ряд браузеров разрабатывает платформу для того, чтобы разграничивать "фейки" от правдивой информации.

Сегодня написать недостоверную новость может любой журналист. Иногда вина не репортера, а источников, которые поставляют ему непроверенную информацию.

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Чиновники часто путают цифры, проценты, годы, объемы. Еще один проблемный момент в написании новостей - достичь определенной цели через подачу информации. Особенно, по словам Андреевой, это касается оппозиционных СМИ, когда одна новость считается заведомо правильной, а информация, подаваемая оппонентом, - лживой.

В свою очередь, руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад рассказал представителям СМИ приднестровского региона, как наиболее эффективно доносить информацию до читателей и слушателей.

Сегодня многие из нас ежедневно проводят какое-то время в интернете, общаясь в социальных сетях, читая новостные сайты, слушая подкасты. Все эти источники сегодня близки потребителю информации.

Сегодня, по утверждению Конрада, важно уметь максимально эффективно доносить информацию до читателя и слушателя всеми доступными для этого способами.
  • Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Образовательный проект SputnikPro в Тирасполе

Ответы российских экспертов на вопросы, которые задавали приднестровские журналисты и представители экспертного сообщества, заставили представителей СМИ левобережья Днестра по-другому взглянуть на свою профессию, переосмыслить некоторые из методов в своей работе, задуматься над тем, что никогда не поздно свои профессиональные навыки.

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Теги:
проект, образование, Sputnik, Приднестровье


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