На дорогах Молдовы оштрафованы 12 водителей за превышение габаритов

Инспекторы Национального агентства автомобильного транспорта провели проверки, чтобы выявить транспортные средства, непригодные для проезда по дорогам общего пользования.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Проверки проводились в период с 9 по 13 декабря на дорогах общего пользования, сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA).

За этот период было наложено 12 штрафов на водителей, которые передвигались на транспортных средствах или перевозили грузы с весом или габаритами, превышающими допустимые нормы.

В основном, штрафы были наложены на водителей тяжелой техники - автокранов, бульдозеров. Для передвижения определенных видов транспорта по дорогам общего пользования требуется специальное разрешение, которые нарушители не смогли предъявить инспекторам.

С начала 2019 года и до настоящего времени в связи с нарушением положений правил, касающихся проезда по дорогам общего пользования автомобильного транспорта с весом или габаритами, превышающими допустимые пределы, инспекторами агентства было подготовлено 115 протоколов о нарушениях и наложены штрафы на сумму 9720 условных единиц.

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