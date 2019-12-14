11:06 14 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
TIR-uri

На дорогах Молдовы оштрафованы 12 водителей за превышение габаритов

© CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2353/90/23539034.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191214/28544015/na-dorogakh-moldovy-oshtrafovany-12-voditeley-za-prevyshenie-gabaritov.html

Инспекторы Национального агентства автомобильного транспорта провели проверки, чтобы выявить транспортные средства, непригодные для проезда по дорогам общего пользования.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Проверки проводились в период с 9 по 13 декабря на дорогах общего пользования, сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA).

За этот период было наложено 12 штрафов на водителей, которые передвигались на транспортных средствах или перевозили грузы с весом или габаритами, превышающими допустимые нормы.

ДТП на Старой Почте
© Sputnik / Victor Ciobanu
Мерседесы дорогу не поделили: один из них вогнал второго в ограждение тротуара

В основном, штрафы были наложены на водителей тяжелой техники - автокранов, бульдозеров. Для передвижения определенных видов транспорта по дорогам общего пользования требуется специальное разрешение, которые нарушители не смогли предъявить инспекторам.

С начала 2019 года и до настоящего времени в связи с нарушением положений правил, касающихся проезда по дорогам общего пользования автомобильного транспорта с весом или габаритами, превышающими допустимые пределы, инспекторами агентства было подготовлено 115 протоколов о нарушениях и наложены штрафы на сумму 9720 условных единиц.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Усатый: на строительство кольцевой дороги в столице нужно 300 миллионов евро
Манастырлы: строительство дорог стало удобным способом заработка для чиновников
Теги:
дороги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Захарова о вере Приднестровья в Россию: Есть литература, а есть реалии дня
Захарова о вере Приднестровья в Россию: есть литература, а есть реалии дня
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться