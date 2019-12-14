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Банкноты номиналом 200 леев

Поймана банда фальшивомонетчиков, которые орудовали на автозаправках

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Прокуратура муниципия Кишинев задержала лидеров группы, специализирующейся на изготовлении и введении в оборот поддельных денег.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая специализировалась на изготовлении поддельных банкнот стоимостью 200 леев. Фальшивые деньги вбрасывались в оборот в южных регионах Молдовы.

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Выявить подозреваемых удалось после того, как они неосмотрительно расплатились поддельными деньгами с таксистом, который вез членов группировки из Кишинева в Кантемир.

Подозреваемые были задержаны в результате полицейской спецоперации, они дают признательные показания. Как выяснилось, излюбленным местом, где орудовала группировка, были автозаправочные станции. Именно там преступники обменивали подделки, рассчитывая на невнимательность сотрудников заправочных станций.

Прокуроры следили за деятельностью группы в течение года. В домах трех подозреваемых в возрасте от 18 до 25 лет проведены обыски. Их лидер, 27-летний мужчина, был задержан на 72 часа.

По данному делу возбуждено уголовное дело по факту изготовления и обращения поддельных денег, задержанным грозит срок в 15 лет лишения свободы.

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Теги:
фальшивомонетчики


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