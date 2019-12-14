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Ион Кику

Утреннее заседание в правительстве: что обсуждал премьер с министрами

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191214/28544439/utrennee-zasedanie-v-pravitelstve-chto-obsuzhdal-premer-s-ministrami.html

В субботу утром премьер-министр Ион Кику вызвал в здание правительства несколько министров для проведения внеочередного заседания.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Утром в субботу премьер-министр Ион Кику вызвал в здание правительства нескольких министров для проведения внеочередного заседания.

На совещании, созванном Ионом Кику, присутствовали только четыре министра: министр финансов, министр экономики и инфраструктуры, министр образования, культуры и исследований и министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Газораспределительная станция
© Sputnik / Егор Еремов
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Министры попытались найти решения для увеличения государственных инвестиций в инфраструктуру, в области образования, сельского хозяйства и окружающей среды, предусмотренных Планом действий правительства.

"Я прошу вас контролировать все расходы. Я предупреждал вас о способности многих руководителей регулярно менять ноутбуки и телефоны. И, очевидно, я ожидаю конкретных мер по повышению эффективности крупных инвестиций. На каждый потраченный лей должно быть обоснование", - сказал Ион Кику.

На 2020 год правительство планирует крупные государственные инвестиции в модернизацию дорожной инфраструктуры, а также в образование, сельское хозяйство и региональное развитие.

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Теги:
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