Утреннее заседание в правительстве: что обсуждал премьер с министрами

В субботу утром премьер-министр Ион Кику вызвал в здание правительства несколько министров для проведения внеочередного заседания.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Утром в субботу премьер-министр Ион Кику вызвал в здание правительства нескольких министров для проведения внеочередного заседания.

На совещании, созванном Ионом Кику, присутствовали только четыре министра: министр финансов, министр экономики и инфраструктуры, министр образования, культуры и исследований и министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Министры попытались найти решения для увеличения государственных инвестиций в инфраструктуру, в области образования, сельского хозяйства и окружающей среды, предусмотренных Планом действий правительства.

"Я прошу вас контролировать все расходы. Я предупреждал вас о способности многих руководителей регулярно менять ноутбуки и телефоны. И, очевидно, я ожидаю конкретных мер по повышению эффективности крупных инвестиций. На каждый потраченный лей должно быть обоснование", - сказал Ион Кику.

На 2020 год правительство планирует крупные государственные инвестиции в модернизацию дорожной инфраструктуры, а также в образование, сельское хозяйство и региональное развитие.

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