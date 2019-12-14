Десятки тонн электромусора собрали в Кишиневе при поддержке программы ПРООН

Отходы были транспортированы в Румынию, где работает специальный завод по переработке электронного мусора из разных стран.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Более 60 тонн отработанного электрического и электронного оборудования было собрано в этом году в точках сбора в рамках проекта "Чистый город" с переработанными электронными отходами» и кампании, запущенной организацией "Hai Moldova". Отходы были экспортированы в Румынию на завод по переработке электронного мусора.

В Кишиневе были установлены 120 пунктов сбора в государственных, частных и научных учреждениях. Это небольшие, ярко оформленные мусорные урны, предназначенные для сбора старых батареек, аккумуляторов, телефонов и ноутбуков.

Кроме того, было оборудовано восемь пунктов сбора крупного электронного мусора, такого как телевизоры или стиральные машины.

Проект был реализован при поддержке программы малых грантов Глобального экологического фонда ПРООН с бюджетом в 45 тысяч долларов.

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