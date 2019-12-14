Ион Кику принял участие в работе ежегодного форума женщин

В мероприятии принял участие глава кабинета министров Республики Молдова Ион Кику, который выступил на форуме с речью.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику принял участие в V Форуме женщин, который был организован Национальной платформой для женщин в партнерстве с организацией ODIMM.

В мероприятии приняли участие более 350 женщин-предпринимателей со всей страны, а также национальные и международные партнеры по развитию, деловые ассоциации и представители гражданского общества.

Премьер-министр заявил, что будет поддерживать и поддерживать продвижение женщин на руководящие должности. Он отметил, что должность генерального секретаря правительства занимает женщина. Кроме того, у премьер-министра несколько женщин в команде советников.

Напомним, что по итогам местных выборов около 200 женщин стали примарами населенных пунктов.

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