В Гагаузии запретили собирать деньги с родителей на утренники к Новому году

Но вместе с тем, подчеркнула представитель Управления образования, если организация праздника проходит силами ассоциации родителей, то это не запрещается.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Управление образования Гагаузии запретило педагогам в детских садах и школах сбор денег с родителей на организацию новогодних утренников.

"В преддверии Нового года управлением образования был издан приказ для руководителей образовательных учреждений автономии о проведении новогодних утренников. В нем отдельным пунктом обозначено, что мы запрещаем сбор средств с учащихся и родителей на проведение новогодних утренников", - цитирует заместителя начальника управления образования Гагаузии Анну Руссу региональный портал Gagauzinfo.md.

Но вместе с тем, подчеркнула представитель Управления образования, если организация праздника проходит силами ассоциации родителей, то это не запрещается.

"«Только если инициатива идет от самих родителей и в этом задействована родительская ассоциация – мы разрешаем. Но, учителя не могут собирать деньги с учеников и родителей. Родители сами договариваются с артистами и сами осуществляют передачу этих денежных средств", - добавила Руссу.

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