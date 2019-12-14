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утренник

В Гагаузии запретили собирать деньги с родителей на утренники к Новому году

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191214/28548124/v-gagauzii-zapretili-sobirat-dengi-s-roditeley-na-utrenniki-k-novomu-godu.html

Но вместе с тем, подчеркнула представитель Управления образования, если организация праздника проходит силами ассоциации родителей, то это не запрещается.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Управление образования Гагаузии запретило педагогам в детских садах и школах сбор денег с родителей на организацию новогодних утренников.

"В преддверии Нового года управлением образования был издан приказ для руководителей образовательных учреждений автономии о проведении новогодних утренников. В нем отдельным пунктом обозначено, что мы запрещаем сбор средств с учащихся и родителей на проведение новогодних утренников", - цитирует заместителя начальника управления образования Гагаузии Анну Руссу региональный портал Gagauzinfo.md.

Деньги
© CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
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Но вместе с тем, подчеркнула представитель Управления образования, если организация праздника проходит силами ассоциации родителей, то это не запрещается.

"«Только если инициатива идет от самих родителей и в этом задействована родительская ассоциация – мы разрешаем. Но, учителя не могут собирать деньги с учеников и родителей. Родители сами договариваются с артистами и сами осуществляют передачу этих денежных средств", - добавила Руссу.

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