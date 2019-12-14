Премьер проверил, как идет строительство дороги Кишинев-Унгены-Скуляны

Дорогу планировали сдать в эксплуатацию в 2016 году. Стоимость проекта составляет более 23 миллионов евро, работы будут завершены в 2020 году.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетил строительную площадку дороги Кишинев-Унгены-Скуляны общей протяженностью 18 километров. В настоящее время работы выполнены на 60 процентов, а участок между городами Страшены и Ватра еще предстоит построить.

Премьер-министр интересовался тем, как проходит реконструкция дороги и соблюдаются ли все стандарты качества. Представитель строительной компании заверил премьер-министра в качестве работ и отметил, что реабилитированная дорога будет сдана в эксплуатацию в конце августа 2020 года.

Менеджеры строительной компании обратились к исполнительной власти за помощью в ускорении процесса замены опор электрической распределительной сети на участке села Ватра. Глава правительства поручил выполнение этой задачи министру экономики и инфраструктуры.

Согласно контракту, дорога Кишинев-Унгены-Скуляны должна была быть введена в эксплуатацию в 2016 году, однако строительная компания сорвала строки и была оштрафована.

Стоимость проекта составляет более 23 миллионов евро, работы будут завершены в 2020 году.

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