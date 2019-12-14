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В Единцах открыли обновленный изолятор при инспекторате полиции

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191214/28548682/v-edintsakh-otkryli-obnovlenniy-izolyator-pri-inspektorate-politsii.html

Камера заключения оборудована по всем стандартам, принятым в странах Европейского союза и отвечает всем необходимым критериям.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В Единцах после реконструкции открыт изолятор временного содержания при местном инспекторате полиции.

Камера заключения оборудована всем необходимым для размещения заключенного и отвечает стандартам, принятым в странах Европейского союза.

Здание было отремонтировано в рамках программы поддержки реформы полиции.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел, представители районных властей, сотрудники полиции.

Новый изолятор Изолятор имеет стратегическое местоположение для северной части страны, и может обслуживать инспектораты полиции Единец, Бричан, Окницы и Дондюшан.

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