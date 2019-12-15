ANSA прокомментировало видео с горящим шоколадом

Специалисты объяснили, почему способность шоколада гореть не означает, что он плохого качества - шоколад и должен гореть, объясняют эксперты.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. После появления в интернете и в социальных сетях видеозаписей, на которых люди поджигают шоколад и он горит как факел, со специальным разъяснением выступило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Как объяснили специалисты агентства, горение шоколада - это нормально и не означает, что шоколад плохого качества.

"Шоколад имеет содержание жира около 33-36%. Как правило, температура плавления жира шоколада в среднем 31-35 градусов по Цельсию, - говорится в сообщении ANSA. Нагревание шоколада до температуры плавления жиров приводит к воспламенению, при котором сжигаются частицы жира, а также натуральные какао-продукты (измельченная масса какао, какао-порошок). При высокой температуре масло в составе шоколада не плавится, а сразу начинают гореть".

Ускоряет процесс горения сахар, отмечают специалисты агентства.

Видео с горящим шоколадом традиционно заполоняют социальные сети в преддверии новогодних праздников.

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