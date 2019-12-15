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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

По просьбе премьера погорельцам в Кэлэрашском районе найдут новый дом

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28549503/po-prosbe-premera-pogoreltsam-v-kelerashskom-rayone-naydut-noviy-dom.html

Комиссия департамента по чрезвычайным ситуациям оценит состояние сгоревшего жилища, после чего семья получит от правительства материальную помощь для восстановления дома.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Во время рабочей поездки в Кэлэрашский район премьер-министр Ион Кику посетил село Нишканы, где встретился с многодетной семьей, потерявшей свой дом из-за пожара.

Премьер-министр обратился к примару села с просьбой подыскать нежилой дом, в котором семья с тремя детьми могла бы найти временное пристанище.

По словам Иона Кику, комиссия департамента по чрезвычайным ситуациям оценит состояние сгоревшего жилища, после чего семья получит от правительства материальную помощь для восстановления дома.

В начале декабря трагедия произошла в Глодянском районе, в селе Старые Клокочены, где произошел пожар в частном жилом доме. После того как пламя было потушено, в доме нашли тело 47-летнего хозяина дома.

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Теги:
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