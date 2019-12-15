Какой штраф придется заплатить за нелегальную продажу пиротехники

Торговцы, польстившиеся на легкую сезонную прибыль, могут впасть в убыток, если вздумают нарушать закон.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Агентство по техническому надзору предупреждает, что продажа пиротехнических изделий, их хранение, а также организация пиротехнических шоу и фейерверков могут быть выполнены только при наличии лицензии в этом отношении.

Лица, желающие получить лицензию, должны соответствовать ряду условий. Прежде всего, это владение помещениями, специально отведенными для хранения и торговли пиротехническими изделиями, где приняты противопожарные меры. По крайней мере один сотрудник должен иметь авторизованную пиротехническую книжку, при этом компания должна обладать спецтранспортом для перевозки опасных грузов.

При продаже пиротехнических изделий консультанты обязаны провести инструктаж, с обучением покупателей и вручением инструкций по использованию приобретенных продуктов.

Агентство технического надзора предупреждает, что коммерциализация и хранение пиротехнических изделий разрешается только в помещениях, специально оборудованных и отделенных от других помещений огнестойкими перегородками. Помещения должны быть оборудованы системами автоматического обнаружения пожара, оповещения и ликвидации, а также основными средствами пожаротушения.

Торговцы, которые не будут соблюдать положения закона, могут быть оштрафованы на сумму от 6 до 30 условных единиц (300-1500 леев) для физических лиц, от 60 до 120 условных единиц (3000-6000 леев) для ответственных лиц и от 120 до 240 условных единиц (6000-12000 леев) для юридических лиц.

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