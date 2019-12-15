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Продажа пиротехники. Pirotehnică

Какой штраф придется заплатить за нелегальную продажу пиротехники

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28550908/za-prodazhu-nelegalnoy-pirotekhniki-narushitelyam-grozyat-shtrafy-do-12-tysyach-leev.html

Торговцы, польстившиеся на легкую сезонную прибыль, могут впасть в убыток, если вздумают нарушать закон.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Агентство по техническому надзору предупреждает, что продажа пиротехнических изделий, их хранение, а также организация пиротехнических шоу и фейерверков могут быть выполнены только при наличии лицензии в этом отношении.

Лица, желающие получить лицензию, должны соответствовать ряду условий. Прежде всего, это владение помещениями, специально отведенными для хранения и торговли пиротехническими изделиями, где приняты противопожарные меры. По крайней мере один сотрудник должен иметь авторизованную пиротехническую книжку, при этом компания должна обладать спецтранспортом для перевозки опасных грузов.

Molceanu Petru
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При продаже пиротехнических изделий консультанты обязаны провести инструктаж, с обучением покупателей и вручением инструкций по использованию приобретенных продуктов.

Агентство технического надзора предупреждает, что коммерциализация и хранение пиротехнических изделий разрешается только в помещениях, специально оборудованных и отделенных от других помещений огнестойкими перегородками. Помещения должны быть оборудованы системами автоматического обнаружения пожара, оповещения и ликвидации, а также основными средствами пожаротушения. 

Торговцы, которые не будут соблюдать положения закона, могут быть оштрафованы на сумму от 6 до 30 условных единиц (300-1500 леев) для физических лиц, от 60 до 120 условных единиц (3000-6000 леев) для ответственных лиц и от 120 до 240 условных единиц (6000-12000 леев) для юридических лиц.

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Теги:
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